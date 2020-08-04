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سطيف: وفاة عاملين واصابة ثالث في انهيار جزئي لنفق بمنجم الشعبة الحمرة بعين أزال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 11:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

سطيف - لقي عاملان مصرعهما واصيب ثالث في انفجار متبوع بانهيار جزئي لنفق تنقيب بالمؤسسة الوطنية للتنقيب عن المواد غير الحديدية و المواد النافعة (الشعبة الحمراء) بمنطقة خرزة يوسف شرق مدينة عين أزال (50 كم جنوب سطيف)، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الحماية المدنية.

وأكد المكلف بالاعلام و الاتصال لذات المصالح، النقيب أحمد لعمامرة ل/وأج بأن فرق الحماية المدنية التابعة لبلدية عين أزال قد تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة الثامنة و النصف صباحا إثر هذا الحادث ما أدى الى انتشال الضحيتين من تحت الأنقاض و انقاذ العامل الثالث الذي كان يعاني من صعوبة حادة في التنفس نتيجة الغبار.

وحسب النقيب لعمامرة فان عملية البحث متواصلة حاليا داخل الانقاض بعين المكان تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية للتأكد من عدم وجود عمال آخرين في حين توجهت فرق متخصصة للحماية المدنية للبحث داخل النفق.

وقد تم نقل الضحيتين المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "يوسف يعلاوي" بعين آزال في حين تم اسعاف و نقل العامل المصاب الى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المؤسسة الصحية، كما تمت الإشارة اليه.

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سطيف: وفاة عاملين واصابة ثالث في انهيار جزئي لنفق بمنجم الشعبة الحمرة بعين أزال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 11:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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