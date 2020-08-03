السياسة الجديدة لقطاع التضامن الوطني تركز على إدماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية -

أمطار رعدية على ولاية تمنراست -

تكذيب على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشان امتحان البكالوريا دورة سبتمبر 2020 -

توسيع بث القناة التعليمية العمومية السابعة المعرفة إلى القمر الصناعي نيل سات -

وزير الشؤون الدينية الأسبق محمد بن رضوان في ذمة الله -

تنظيم يوم دراسي حول الصحراء الغربية في شهر نوفمبر المقبل -

هزة أرضية بقوة 3،3 درجات بولاية تيبازة -

رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد سعيد عمارة -

الرئيس تبون يترأس الاثنين اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن -

عيد الأضحى : تذبذبات التموين بالمياه راجعة الى استهلاك قياسي يفوق القدرات المتاحة -

الوزير الأول ينصب خلية اليقظة المكلفة بمتابعة وتقييم تطورات وضع حرائق الغابات -

قسنطينة: رفع الحجر الصحي عن 510 رعية جزائري تم إجلاؤهم من كندا و قطر -

أسير مدني صحراوي يضرب إنذاريا عن الطعام -

غابة باينام : جمع ما يفوق 32 طن من النفايات منذ بداية الحجر الصحي -

الجزائر ستكون من الدول الأوائل التي ستقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا -

نقص السيولة وحرائق الغابات والنقص في التزود بالمياه أعمال مدبرة تهدف الى خلق الفتنة -

انطلاق عملية توحيد ناديي مولودية الجزائر و المجمع البترولي -

كورونا: 515 إصابة جديدة, 431 حالة شفاء و 8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة -

الوزير الأول يعزي أسرتي الصحفيين الفقيدين عبد المجيد بن حديد وعزيز خلفاوي -