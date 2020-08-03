أمطار رعدية على ولاية تمنراست

وحسب المصدر نفسه، تقدر كمية الأمطار المرتقبة بين 20 و 30 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من يوم الاثنين على 15سا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على 18سا.
كما يرتقب هبوب رياح على شكل عواصف.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - ستسجل ولاية تمنراست سقوط أمطار رعدية ابتداء من ظهر اليوم الاثنين، حسب ما جاء في نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
وحسب المصدر نفسه، تقدر كمية الأمطار المرتقبة بين 20 و 30 ملم خلال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من يوم الاثنين على 15سا إلى غاية يوم غد الثلاثاء على 18سا.
كما يرتقب هبوب رياح على شكل عواصف.