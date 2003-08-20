قسنطينة : وضع حد لنشاط شركة وهمية لتوزيع الأدوية وحجز أكثر من 462 ألف قرص من الأدوية

قسنطينة - تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمنطقة بالما التابعة لأمن ولاية قسنطينة من حجز 462 ألف و 600 قرص من الأدوية من مختلف الأنواع من بينها 150 ألف قرص من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا في قضية وضع حد لنشاط شركة وهمية لتوزيع المواد الصيدلانية، حسب ما علم اليوم الأحد من بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بهذا السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية التي أسفرت أيضا عن توقيف شخصين يقومان بتسيير هذه الشركة الوهمية إثر تحريات ميدانية مكنت من الوصول إلى معلومات عن نشاط هذه الشركة.

وقام المحققون في مرحلة أولى بتحديد أماكن مختلف مستودعات تخزين أدوية هذه الشركة الموزعة عبر عديد مناطق الولاية قبل تفتيشها و التمكن من حجز ما يقارب نصف مليون قرص و ما يقارب 20 مليون دج و عتاد للإعلام الآلي و فواتير اقتناء الأدوية و مركبة كانت تستعمل في عمليات التوزيع، حسب ما فصل ذات المصدر.

وبين التحقيق المعمق الذي تم القيام به بالتعاون مع مصالح مديريتي الصحة و التجارة بأن هذه الشركة المختصة في توزيع الأدوية وهمية و تعمد إلى تزوير فواتير الشراء و البيع و كذا الأختام المستعملة في نشاطها التجاري، حسب ذات البيان.

وقد تم إعداد ملف جزائي في حق الموقوفين اللذين تم عرضهما أمام العدالة عن جرم "التزوير و استعمال المزور في وثائق رسمية " و "تزوير الأختام" و "عدم احترام القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية و الإدارية الخاصة بتوزيع و تسليم الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا" و "حيازة و تخزين و بيع بطريقة غير شرعية مواد صيدلانية في إطار جماعة إجرامية منظمة" و "الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة" على وجه الخصوص، حسب ما تمت الإشارة إليه.