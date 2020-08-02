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تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد لسيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

 

سيدي بلعباس - أشرف مدير الصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات لدى المديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة أبوبكر أبو أحمد يوم الأحد بسيدي بلعباس على مراسم تنصيب مراقب الشرطة شودار عمر رئيسا لأمن ولاية سيدي بلعباس بحضور الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية القضائية والمدنية والعسكرية وممثلين عن المجتمع المدني.

وذكر مراقب الشرطة أبوبكر أبو أحمد, الذي أشرف ممثلا للمدير العام للأمن الوطني على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للأمن الولائي لسيدي بلعباس خلفا لعميد أول للشرطة بوشنب عبد الرحمان الذي حول لنفس المنصب بولاية قالمة, أن هذا التنصيب يندرج ضمن حركة جزئية شملت رؤساء أمن الولايات تجسيدا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية.

كما نوه بالمجهودات المبذولة لمصالح الشرطة بهذه الولاية, لا سيما في مجال مكافحة الجريمة والشرطة الجوارية والنشاطات الاتصالية والتوعوية في ميدان الوقاية من حوادث المرور والمساهمة في جهود الوقاية من انتشار كوفيد-19.

وأكد أيضا أن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني ما فتئت تبذل قصارى جهودها لإضفاء ديناميكية التداول على مناصب المسؤولية لإعطاء نفس جديد وتأدية أحسن للخدمات الأمنية للمواطن.

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تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد لسيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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