تيزي وزو: النيران تأتي على 1000 هكتار إضافية من المساحات الخضراء

تيزي وزو - سجلت ولاية تيزي وزو زيادة بألف (1.000) هكتار من المساحات الخضراء التي أتت عليها النيران منذ مطلع شهر يونيو إلى غاية اليوم وهذا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حسبما علم يوم السبت لدى محافظة الغابات للولاية.

و أوضح رئيس قسم حماية الحيوانات والنباتات، محمد سكندراوي لوأج ان 166 حريقا قد اتلف، منذ مطلع شهر يونيو الفارط، 2.618 هكتار من المساحات الخضراء منها 704،5 هكتار من الغابات (54 حريق) و ازيد من 806 هكتار من الادغال (66 حريق) و 793 هكتار من الاحراش (25 حريق) بالإضافة الى 314 هكتار من الاشجار المثمرة على غرار اشجار الزيتون و التين و الخروب (21 حريق).

وأضاف المسؤول انه خلال صيف 2019، تم تسجيل ما لا يقل عن 173 حريق ادى الى اتلاف 1.500 هكتار من المساحات الخضراء، مضيفا بالقول ان "النيران اتلفت هذه السنة اكثر من 1.000 هكتار مقارنة بالسنة الفارطة".

إقرأ أيضا: البويرة: اتلاف أكثر من 200 هكتار من الغطاء النباتي في حريق بتيكجدة و فيما يخص حصيلة الحرائق المسجلة خلال 48 ساعة الأخيرة، أشار السيد سكندراوي الى أنه تم التبليغ عن نشوب 16 حريق، من بينها 10 يوم الخميس الفارط و 6 يوم أمس الجمعة، أتت على 382 هكتار من الغطاء النباتي. الحريق المهول الذي اندلع كان في أث عيشة ببلدية أيجر التابعة لدائرة بوزقان، و قد أتلف، بين الأربعاء و الجمعة الأخيرين، ما لا يقل عن 130 هكتار من الغطاء النباتي".

و في ندائه اتجاه السكان للاستغاثة و اليقظة، أثناء استخدام النار (منزلي أو أخر)، أشار المسؤول نفسه الى أن الحرائق أصبحت أشد تدميرا هذه السنة، بسبب ظروف مناخية تتميز بموجة حر تستغرق مطولا بشكل غير عادي".

و استطرد ملحا يقول " فأحد أثار التغيرات المناخية التي نعيشها، هي الحرائق، لأن الانسان لا يريد تغيير عاداته و يستمر في تنظيف البساتين والحقول و التخلص من النفايات بإضرام النار فيها. كما يجب التحلي باليقظة على مستوى، لا سيما، ورشات الفخار".