البويرة: اتلاف أكثر من 200 هكتار من الغطاء النباتي في حريق بتيكجدة

البويرة- تعرض ما لا يقل عن 200 هكتار من الغطاء النباتي وحوالي خمسة هكتارات أخرى من الأشجار المثمرة للإتلاف بسبب حريق خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بولاية البويرة، حسبما افاد به يوم السبت بيان للحماية المدنية.

في هذا الصدد اكد المكلف بالاتصال بالحماية المدنية الملازم يوسف عبدات في تصريح لواج، ان حريقا هائلا قد اندلع منذ مساء الجمعة على مستوى مرتفعات تيكجدة (شرق البويرة), مشيرا إن "ألسنة النيران قد أتت على مساحة 185 هكتارًا من الاحراش، و 15 هكتارًا من الادغال بالإضافة إلى 5 هكتارات من الأشجار المثمرة".

و بحسب ذات المسؤول فقد "تم إرسال فرقة متنقلة للحماية المدنية منذ مساء الجمعة إلى موقع الحريق، وقد وتمت السيطرة على الحريق أخيرًا وإخماده يوم السبت على الساعة ال9 صباحًا"، كما سجلت حرائق أخرى اليوم السبت في بعض المناطق، ويتعلق الامر على الخصوص بحريق غابات اندلع في بلدة قرومة الجبلية (غرب البويرة).

واضاف الملازم عبدات انه "تم نشر العديد من وحدات الحماية المدنية، سيما الخاصة ببودربالة و الاخضرية وكذلك الرتل المتنقل، ولا يزال تدخلها جاريا".

اما ببلدية عمر، فقد نجا سكان قرية بني خلفون من حريق هائل كاد ان يصل إلى منازلهم تقريباً لولا تدخل رجال الإطفاء ومساعدة السكان.

و في بلدة حيزر، على بعد حوالي عشرة كيلومترات شرق البويرة، فقد دمرت الحرائق الكثير من الغطاء النباتي فيكل من إيغيل غفران، التي تعد منطقة يصعب الوصول إليها و التي تطل على المدينة.

و اضاف المكلف بالاتصال بالحماية المدنية ان "وحداتنا تعمل على عدة جبهات و قد تضاعفت الحرائق بطريقة مثيرة للقلق هذه السنة".

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و أصبح تزايد حرائق الغابات يثير قلق سكان القرى الغابية خاصة خلال موجة الحر التي تشهدها المنطقة منذ عدة أسابيع.

في هذا الصدد تم إنشاء جهاز هام للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها من خلال تخصيص راتلين تنقلين.

وأوضح السيد عبدات أن "هذا الجهاز مزود بكل الموارد البشرية والمادية اللازمة ليتمكن من التدخل في مثل هذه الاوضاع الصعبة".