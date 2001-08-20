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عيد الأضحى/مداومة التجار: معدل استجابة يقدر ب 100 بالمائة عبر خمس ولايات تابعة بالمديرية الجهوية لباتنة

  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 17:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

قسنطينة- بلغ معدل الاستجابة لبرنامج مداومة التجار الذين تم تسخيرهم لضمان التموين بمختلف السلع خلال ثاني أيام عيد الأضحى 98ر99 بالمائة عبر ولايات شرق البلاد الست التابعة للمديرية الجهوية للتجارة المتواجد مقرها بباتنة, حسب ما علمته وأج يوم السبت من المدير الجهوي للتجارة بالنيابة عاشور بوزيدة. 

و سجلت خمس ولايات هي قسنطينة و تبسة و أم البواقي و خنشلة و بسكرة معدل تغطية يقدر ب 100 بالمائة فيما بلغ 99،80 بالمائة بباتنة حسب السيد بوزيدة الذي أوضح بأنه تم احترام برنامج المداومة على نطاق واسع على الرغم من الوضعية الصحية التي تعيشها البلاد و الحجر الصحي و تدابير منع التنقل بين الولايات.

و أفاد ذات المصدر بأنه تم تسخير ما لا يقل عن 133 فرقة مراقبة تتكون من 266 عنصرا عبر الولايات الشرقية الست التابعة إداريا للمديرية الجهوية بباتنة من أجل المراقبة الميدانية لتنفيذ برنامج المداومة.

وأردف قائلا بأنه تم تسجيل أكبر عدد للتجار المسخرين للمداومة بولاية قسنطينة ب1742 تاجرا موزعين بين المختصين في بيع المواد الغذائية العامة و المخابز و الأكشاك متعددة الخدمات متبوعة بتبسة ب723 تاجرا مداوما و خنشلة 682 محلا و أم البواقي 641 و بسكرة 509 علاوة على 493 تاجرا آخرين مسخرين بولاية باتنة.

اقرأ أيضا :  عيد الأضحى: نسبة التزام التجار ببرنامج المداومة بلغت 83ر99 بالمئة في اليوم الأول

و تهدف هذه العملية لتوفير خدمة عمومية نوعية لفائدة المواطنين لاسيما خلال هذا الظرف الصحي الاستثنائي ,مثلما تم إيضاحه.

جدير بالذكر أن مداومة التجار تأتي تطبيقا لأحكام المادة رقم 8 من القانون رقم 13/06 المعدل و المتمم للقانون رقم 04/08 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية خلال الأعياد الوطنية و الدينية.

كلـمات مفتـاحيــة :
عيد الأضحى/مداومة التجار: معدل استجابة يقدر ب 100 بالمائة عبر خمس ولايات تابعة بالمديرية الجهوية لباتنة
  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 17:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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