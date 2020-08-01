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سطيف: وفاة طبيبة تعمل بمستشفى عين آزال متأثرة بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 15:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
سطيف: وفاة طبيبة تعمل بمستشفى عين آزال متأثرة بفيروس كورونا

سطيف - توفيت ليلة الجمعة إلى السبت طبيبة تعمل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "يوسف يعلاوي" ببلدية عين آزال (50 كلم جنوب سطيف) متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما علم اليوم السبت من مسؤولي القطاع.

وأكد ذات المصدر ل/وأج بأن الفقيدة أميرة صياح البالغة من العمر 29 سنة قد توفيت بمصلحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية التي نقلت إليها بعد تدهور وضعها الصحي الذي تطلب إنعاشها.

وتعتبر الفقيدة التي تنحدر من بلدية عين عباسة (شمال سطيف) و سيوارى جثمانها الثرى اليوم السبت, واحدة من جنود الجيش الأبيض الذين كانوا في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا منذ ظهورها بولاية سطيف.

كما تعد من بين الطاقم الطبي وشبه الطبي الذين تتوفاهم المنية خلال الأسابيع الأخيرة على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف بسبب كوفيد -19 و ذلك بعد كل من رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات وطبيب جراح و ممرضة تعمل على مستوى مستشفى عين الكبيرة (شمال سطيف) كما تم التذكير به.

آخر تعديل على السبت, 01 آب/أغسطس 2020 15:58
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سطيف: وفاة طبيبة تعمل بمستشفى عين آزال متأثرة بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 15:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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