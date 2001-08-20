هزة أرضية بقوة 3,3 درجات بولاية ميلة

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 5 كلم شمال-شرق قرارم-قوقة بنفس الولاية.
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الجزائر- سجلت يوم السبت على الساعة 13 و 38 دقيقة هزة أرضية بولاية ميلة بلغت شدتها 3,3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 5 كلم شمال-شرق قرارم-قوقة بنفس الولاية.
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