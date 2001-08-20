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هزة أرضية بقوة 3,3 درجات بولاية ميلة

  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 14:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
هزة أرضية بقوة 3,3 درجات بولاية ميلة

 الجزائر- سجلت يوم السبت على الساعة 13 و 38 دقيقة هزة أرضية بولاية ميلة بلغت شدتها 3,3 درجات على سلم  ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

             وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 5 كلم شمال-شرق قرارم-قوقة بنفس الولاية.

اقرأ أيضا :  هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات بعين البنيان بولاية الجزائر ...

 

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هزة أرضية بقوة 3,3 درجات بولاية ميلة
  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 14:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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