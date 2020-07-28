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عيد الأضحى: احترام تام لبرنامج مداومة التجار عبر 6 ولايات بشرق البلاد

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 17:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

 

قسنطينة - لوحظ احترام تام لبرنامج مداومة التجار خلال يوم الجمعة, أول أيام عيد الأضحى, عبر ولايات الشرق الست التابعة للمديرية الجهوية للتجارة المتواجد مقرها بباتنة, حسب المدير الجهوي للتجارة بالنيابة عاشور بوزيدة.

وفي تصريح لوأج, أوضح ذات المسؤول بأن التجار الذين سخروا خلال أول أيام عيد الأضحى عبر ولايات قسنطينة و تبسة و باتنة و أم البواقي و خنشلة و بسكرة التابعة إداريا للمديرية الجهوية للتجارة أوفوا بالتزامهم و فتحوا محلاتهم.

وسخر ما لا يقل عن 4790 تاجرا من أجل ضمان برنامج المداومة خلال يومي العيد, كما أوضح السيد بوزيدة الذي اشار إلى أن النشاطات التجارية المدرجة ضمن هذا البرنامج على وجه الخصوص تتمثل في 654 مخبزة و 3009 محلا لبيع المواد الغذائية و الخضر و الفواكه و 45 مطحنة و 17 ملبنة.

كما تم إدراج ضمن ذات البرنامج الرامي لضمان الحد الأدنى من الخدمة للمواطنين خلال يومي عيد الأضحى 8 وحدات لبيع المياه المعدنية 4 منهم بولاية بسكرة و 2 بتبسة و واحدة بكل من بباتنة و أم البواقي.

تجدر الإشارة إلى أن التجار المداومين ملزمون باحترام تدابير الحجر الصحي و كذا تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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عيد الأضحى: احترام تام لبرنامج مداومة التجار عبر 6 ولايات بشرق البلاد
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 17:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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