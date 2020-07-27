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إجلاء أكثر من 300 رعية جزائرية من فرنسا إلى بجاية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 17:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

بجاية - و صل أكثر من 300 رعية جزائرية كانت عالقة بفرنسا خلال الأشهر الأخيرة بسبب وباء كورونا المستجد، إلى ولاية بجاية مساء أمس الأربعاء، وفق ما علم لدى مصالح الولاية.

وتم إجلاء هؤلاء الرعايا عبر رحلتين للخطوط الجوية الجزائرية، فيما تم تسخير فريق طبي مختص يضم خمس أطباء و عدد من الشبه طبيين، لتاطير عملية نزول الركاب من الطائرة في ظروف صحية صارمة.

واستفاد الرعايا الجزائريون من فحص أولي بداخل الطائرتين التين قامتا بنقلهم قبل مواصلة الفحوصات لدى نزولهم بمدرج المطار، حيث تم تخصيص غرف خاصة للعملية.

وبالمناسبة، وجه المسافرين البالغين أكثر من 80 سنة إلى منازلهم حيث سيخضعون للحجر الصحي المنزلي، فيما تم توزيع باقي الرعايا على مؤسستين فندقيتين، تم وضعهما تحت تصرف مديرية الصحة و السكان أحداهما بساحل الولاية و الثانية بمدينة بجاية، حيث سيخضعون لإجراءات العزل لمدة 14 يوما.

وسبق هذه العملية تنصيب جهاز و فرق المراقبة للحدود، فيما تم أيضا خلال الأيام الماضية تأطير رحلة تنقل مسافرون من بجاية إلى مطار شارل ديغول بباريس (فرنسا).

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إجلاء أكثر من 300 رعية جزائرية من فرنسا إلى بجاية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 17:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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