توقيف 4 تجار مخدرات وبحوزتهم 90 ألف قرص مهلوس بقسنطينة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الاربعاء بقسنطينة، من توقيف 4 تجار مخدرات وبحوزتهم 90 ألف قرص مهلوس، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 29 جويلية 2020 بقسنطينة (الناحية العسكرية الخامسة)، أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم 90.000 قرص مهلوس"، في حين أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) "12 شخصا وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع و20 مولدا كهربائيا و18 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى أغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وفي ذات السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك، بأدرار (الناحية العسكرية الثالثة) "6 مهربين وحجزت شاحنتين ومركبة رباعية الدفع و38.400 لتر من الوقود"، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني بالوادي (الناحية العسكرية الرابعة) "شخصا وحجزت شاحنة محملة بـ48 قنطارا من مادة التبغ الموجهة للتهريب".

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل "محاولات هجرة غير شرعية لــ112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعنابة".