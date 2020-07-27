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كوفيد 19: وقف نشاط مسمكة الجزائر إلى غاية 11 أغسطس القادم

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 17:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
كوفيد 19: وقف نشاط مسمكة الجزائر إلى غاية 11 أغسطس القادم

الجزائر - أعلن مجمع الخدمات المينائية العمومية وشركة تسيير موانئ الصيد البحري، وحدة الجزائر، عن وقف نشاط مسمكة الجزائر وذلك إلى غاية 11 أغسطس القادم، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء في بيان مشترك للمجمع و الشركة موجه لمستعملي ميناء الصيد البحري للجزائر، نشر اليوم الخميس على صفحة الموقع الاجتماعي فيسبوك للملحق الإداري لميناء الصيد البحري للجزائر العاصمة، أنه "تطبيقا للقرارات المتخذة إثر الاجتماع المنعقد يوم 23 يوليو 2020 للجنة متابعة فيروس كوفيد-19 للصيد البحري بميناء الجزائر، تقرر وقف النشاط على مستوى مسمكة الجزائر وهذا ابتداء من 29 يوليو إلى غاية 11 أغسطس 2020 من أجل معاينة تطورات الوضع الوبائي وكذا مدى فعالية الإجراءات الصحية المتخذة سابقا".

وأضاف البيان أن الاجتماع قرر أيضا فرض تقديم التزامات كتابية من طرف وكلاء البيع تضمن سلامة كل عمال المربع من الوباء وهذا يوم إعادة النشاط داخل المسمكة (11 أغسطس ) كإجراء احترازي وقائي.

وتقرر ايضا، وفق نفس البيان، تقديم ساعات فتح المسمكة إلى الساعة 00: 04 صباحا من أجل الفحص البيطري للموارد السمكية إلى غاية الانتهاء من عملية الفحص وهذا حتى الساعة 00 : 05 صباحا كأقصى حد وكذا إجبارية مراعاة واحترام القواعد الصحية لتفادي انتشار الوباء.

وركز المصدر من جهة أخرى، على ضرورة التكثيف من عمليات التعقيم والتنظيف وهذا باشتراك مصالح الولاية المختصة.

آخر تعديل على الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 18:22
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كوفيد 19: وقف نشاط مسمكة الجزائر إلى غاية 11 أغسطس القادم
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 17:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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