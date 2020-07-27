حرائق الغابات: الوزير الأول ينصب خلية اليقظة -

الحراك الشعبي خطوة إلى الأمام في مجال تكريس حقوق الانسان في الجزائر -

الرابطة الاولى لكرة القدم : تتويج شباب بلوزداد مستحق في موسم استثنائي -

كوفيد-19: عدم تسجيل أية إصابة جديدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين -

كوفيد-19 : 13 رحلة اضافية لإجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بداية من 4 أوت الداخل -

وهران: وصول أزيد من 120 مواطنا تم إجلاءهم من روسيا -

الجزائر/الامارات العربية المتحدة:السيد بن عبد الرحمان يستعرض واقع التعاون مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة -

صدور مرسوم رئاسي يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات -

عيد الأضحى: الجمعية الوطنية للتجار تدعو إلى الالتزام ببرنامج المداومة لضمان التموين -

وضع ولايات سكيكدة و عنابة و الطارف في مستوى يقظة برتقالي اثر موجة حر شديد -

حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لتأدية الركن الأعظم في مناسك الحج -

مخطط أمني وقائي خاص لتأمين عيد الأضحى المبارك -

محروقات: سوناطراك والشركة النمساوية أوأم في يوقعان على مذكرة تفاهم -

الحركة الجمعوية قادرة على المشاركة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد -

اجلاء 8511 مواطن جزائري من 20 الى 28 يوليو الجاري -

البيض:كوفيد 19: مواصلة تطبيق الإجراءات الصارمة للحد من تفشي الوباء -

مريم مصراوة تشارك بفيلمها القصير في مهرجان فينيسيا الدولي -

صائب عريقات يطالب المنظمات الدولية بردع الإجراءات الإسرائيلية -

جمارك: الحركة الجزئية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لمكافحة مختلف أشكال التهريب والغش -