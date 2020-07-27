وهران: وصول أزيد من 120 مواطنا تم إجلاءهم من روسيا

ويتكون معظم هؤلاء المواطنين, الذين أقلتهم طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية, من طلبة يدرسون بالأراضي الروسية, وفق ما علم من مصالح الولاية.
اقرأ أيضا: كوفيد-19 : ولاية مستغانم تستقبل أكثر من 100 مواطن تم إجلاؤهم من أوكرانيا
وبعد القيام بالإجراءات الإدارية والصحية المعمول بها, تم توجيه المعنيين, الذين وجدوا في استقبالهم السلطات المحلية والأمنية, إلى ثلاثة فنادق بالولاية سيقضون بها فترة الحجر الصحي, تطبيقا للتدابير الوقائية لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.
من جهة أخرى, غادر صباح اليوم المواطنون الذين تم إجلاءهم الأسبوع الفارط من إسبانيا, الفندقين اللذين سخرا لهم لقضاء فترة الحجر الصحي بوهران, حيث وفرت لهم الحافلات التي تنقلهم إلى ولايات اقامتهم.