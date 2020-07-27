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وهران: وصول أزيد من 120 مواطنا تم إجلاءهم من روسيا

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 13:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
وهران: وصول أزيد من 120 مواطنا تم إجلاءهم من روسيا

وهران - وصل إلى وهران في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس ما لا يقل عن 129 مواطنا جزائريا تم إجلاءهم من العاصمة الروسية موسكو حيث كانوا عالقين منذ بداية تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم في مارس المنصرم.

ويتكون معظم هؤلاء المواطنين, الذين أقلتهم طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية, من طلبة يدرسون بالأراضي الروسية, وفق ما علم من مصالح الولاية.

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وبعد القيام بالإجراءات الإدارية والصحية المعمول بها, تم توجيه المعنيين, الذين وجدوا في استقبالهم السلطات المحلية والأمنية, إلى ثلاثة فنادق بالولاية سيقضون بها فترة الحجر الصحي, تطبيقا للتدابير الوقائية لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.

من جهة أخرى, غادر صباح اليوم المواطنون الذين تم إجلاءهم الأسبوع الفارط من إسبانيا, الفندقين اللذين سخرا لهم لقضاء فترة الحجر الصحي بوهران, حيث وفرت لهم الحافلات التي تنقلهم إلى ولايات اقامتهم.

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وهران: وصول أزيد من 120 مواطنا تم إجلاءهم من روسيا
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 13:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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