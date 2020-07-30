وضع ولايات سكيكدة و عنابة و الطارف في مستوى يقظة برتقالي اثر موجة حر شديد

الجزائر- وضع الديوان الوطني للارصاد الجوية في نشرية خاصة ثلاثة ولايات و هي سكيكدة و عنابة و الطارف في مستوى يقظة برتقالي اثر تسجيل موجة حر شديد ابتدءا من منتصف نهار يوم الخميس الى غاية يوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا, حسب بيان للديوان.

و من المرتقب تسجيل ذروة في درجات الحرارة خلال هذه الفترة على مستوى الولايات الثلاث حيث قد تصل او تتجاوز 40 درجة مئوية.

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