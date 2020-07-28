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حريق غابة بلاطو بتيارت: إتلاف 500 هكتار  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 14:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات
حريق غابة بلاطو بتيارت: إتلاف 500 هكتار  

تيارت - تسببت موجة الحرائق المندلعة مؤخرا بغابة "البلاطو" بولاية تيارت في إتلاف حوالي 500 هكتار لا سيما بموقعي "مزقيدة" والمحمية الطبيعية بإقليم بلديتي تيارت وقرطوفة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بوعلام عواد رئيس مصلحة الإدارة والوسائل بمحافظة الغابات بولاية تيارت.

ويشكل هذا الحجم من الخسائر التي تم تقديرها لحد الآن كحصيلة مؤقتة في انتظار التقييم النهائي والدقيق للخسائر الذي تسببت فيها الحرائق المتجددة على مستوى الفضاء الغابي المذكور.

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وأوضح بوعلام عواد في تصريح ل/وأج أن المساحة التي تسببت في إتلافها الحرائق التي اندلعت منذ ظهيرة يوم الأحد الماضي بغابة البلاطو التي تتوسط العديد من بلديات تيارت قدرت بحوالي 500 هكتار منها 150 هكتار من الأشجار أغلبها من الصنوبر الحلبي و350 هكتار من الأحراش بموقعي مزقيدة والمحمية بإقليم بلديتي تيارت وقرطوفة، إلى جانب تسجيل خسائر في الثروة الحيوانية.

وأفاد أيضا أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد ملابسات اندلاع هذا الحريق في الغابة، لا سيما أنها عرفت نشوب ألسنة النيران من نقاط عديدة ومتباينة، لافتا أن هذه الحصيلة تعد الأكبر منذ 5 سنوات حيث لم تتجاوز الخسائر المسجلة قبل هذه السنة عشرات الهكتارات.

يذكر أن عمليات التدخل لإخماد الحريق "المهول" الذي اندلع يوم الأحد الماضي بغابة البلاطو عرفت الكثير من الصعوبات نتيجة الرياح وارتفاع درجة الحرارة وزحف النيران نحو التجمعات السكانية وقربها من خطوط التوتر العالي وأنابيب نقل المحروقات، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات بقطع التزويد بالكهرباء والغاز في بعض المناطق.

كما أن عملية إخماد هذا الحريق شهدت مشاركة فرق جميع مقاطعات محافظة الغابات لتيارت و وحدات الحماية المدنية من خلال إدماج الأرتال المتنقلة وبعض الوحدات الثانوية مدعومة بنظيراتها من ولاية غليزان والجلفة وتيسمسيلت ومصالح الأشغال العمومية والديوان الوطني للتطهير والمؤسسة العمومية للتحسين الحضري والجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية المختلفة ومؤسسات سوناطراك وسونلغاز والجمعيات والمواطنين.

 

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حريق غابة بلاطو بتيارت: إتلاف 500 هكتار  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 14:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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