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كوفيد-19 : ولاية مستغانم تستقبل أكثر من 100 مواطن تم إجلاؤهم من أوكرانيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 12:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
كوفيد-19 : ولاية مستغانم تستقبل أكثر من 100 مواطن تم إجلاؤهم من أوكرانيا

وهران- تم مساء الثلاثاء إجلاء 102 مواطنا جزائريا كانوا عالقين بدولة أوكرانيا منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة ''كوفيد-19''، حيث نقلوا إلى ولاية مستغانم بعد أن حطت الطائرة التي أقلتهم بمطار وهران الدولي قادمة من العاصمة كييف, حسبما علم يوم الأ ربعاء من المديرية المحلية للنقل.

وأوضح مدير النقل لمستغانم، مصطفى قادة بلفار في تصريح لوأج أنه بعد إتمام الإجراءات الإدارية والصحية على مستوى مطار ''أحمد بن بلة'' تم تسخير 11 حافلة لنقلهم إلى الفندق أين سيقضون فترة الحجر الصحي في إطار التدابير الوقائية لمكافحة ''كوفيد-19''.

ويعتبر هذا الفوج الرابع من المواطنين القادمين من الخارج الذين تستضيفهم ولاية مستغانم منذ بداية الأزمة الصحية في مارس المنصرم, ليرتفع عددهم الإجمالي إلى أكثر من 1.000 مواطن, في انتظار وصول فوج آخر غدا الخميس قادما من الدوحة القطرية, كما أشير إليه.

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وموازاة مع ذلك, انتهت أمس فترة الحجر الصحي لما لا يقل عن 222 مواطنا عادوا من مدينة تولوز الفرنسية بعد مكوثهم في احدى فنادق المدينة, حيث وفرت لهم المديرية الولائية للنقل أكثر من عشر حافلات نقلتهم إلى ولايات إقاماتهم بمختلف ربوع الوطن, وفق السيد بلفار.

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 12:17
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كوفيد-19 : ولاية مستغانم تستقبل أكثر من 100 مواطن تم إجلاؤهم من أوكرانيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 12:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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