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الجزائر العاصمة: تدشين جسر جديد يربط بلديتي وادي شايح و بن غازي ببراقي  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
الجزائر العاصمة: تدشين جسر جديد يربط بلديتي وادي شايح و بن غازي ببراقي  

الجزائر - تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تدشين الجسر المزدوج و الممتد على مسافة 1200 متر  و الذي يربط ما بين بلديتي وادي شايح و بن غازي ببلدية براقي (العاصمة) و ذلك تحت إشراف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي و والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة.

و أكد وزير الأشغال العمومية ، فاروق شيعلي بمناسبة قيامه رفقة والي الجزائر العاصمة بزيارة تفقد و عمل لمختلف مشاريع تخص قطاع الأشغال العمومية بالولاية ان الجسر الرابط بين وادي شايح و بن غازي ببلدية براقي سيكون بمثابة نافذة من وسط العاصمة نحو الجهتين الغربية و الجنوبية لذات المنطقة حيث سيعمل على تخفيف الضغط على حركة المرور بهذه المناطق.

و أضاف أنه سيعمل هذا الجسر على تخفيف الضغط بشكل كبير على حركة المرور على مستوى بلديتي بئر مراد رايس و بئر خادم.

و قال الوزير بعد إعطائه لإشارة انطلاق في ذات اليوم لإنجاز جسر ممتد على مسافة 80 متر الرابط بين ضفتي وادي الحميز بين كل من برج البحري و برج الكيفان انه من شانه ايضا فك العزلة على كل المنطقة الشرقية للعاصمة و تقليص الضغط على حركة المرور و خصوصا على الطريق رقم 24.و لفت ان هذا الجسر من شأنه فتح آفاق اقتصادية و اجتماعية بالجهة الشرقية للعاصمة.

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و كان وزير الأشغال العمومية قد تفقد في ذات اليوم مشروع تهيئة الواجهة البحرية لمنطقة الباخرة المحطمة ببرج الكيفان حيث استمع إلى عرض مطول حول الموضوع و تبين ان المنطقة ستحول إلى ميناء ترفيهي و منتزه على غرار منتزه الصابلات أين سيتم توفير مختلف المرافق للترفيه و الاستجمام.

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الجزائر العاصمة: تدشين جسر جديد يربط بلديتي وادي شايح و بن غازي ببراقي  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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