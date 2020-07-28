جامعة علي لونيسي بالبليدة: اطلاق بروتوكول عملياتي أولي تحسبا لاستئناف السنة الجامعية

البليدة - أطلقت جامعة علي لونيسي بالعفرون (غرب البليدة) بروتوكولا عملياتيا أوليا يتماشى مع الأزمة الصحية التي تمر بها الولاية جراء تفشي فيروس كوفيد-19، تحسبا لاستئناف السنة الجامعية 2019-2020 يوم 23 أغسطس المقبل، وفقا لما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لذات المؤسسة الجامعية.

وأوضحت نيابـة مديرية الجامعة المكلفـة بالعلاقات الخارجية و بالتعـاون و التنشيط و الاتصال وبالتظاهرات في ذات البيان أن هذا البروتوكول العملياتي الأولي الذي سينظم عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة يوم 23 أغسطس وكذا التحضير للدخول الجامعي 2020-2021، يرتكز على اثنتا عشر محورا ومجموعة من الخطوات والتوصيات المتعلقة بالناحية البيداغوجية والبحثية والعلاقات الخارجية وحتى اقامة الطلبة بالاقامات الجامعية.

وفي هذا الاطار تم وضع رزنامة عودة الطلبة الى المدرجات وفق برتوكول وقائي خاص يضمن إجراءات التباعد والسلامة لكل الأطراف الجامعية بحيث تقرر إعادة توزيع الطلبة على الأقسام والمدرجات، وتخفيض الحجم الساعي بما يضمن عودة الطلبة على مراحل، تضيف المديرية.

فمن الناحية البيداغوجية سيتم تعزيز التعليم عن بعد على أن يقتصر التعليم الحضوري على الوحدات الأساسية والمنهجية والتي ستدعم بالتدريس عن بعد بالاضافة الى تكثيف دورات تكوين الأساتذة في تقنيات التعليم عن بعد.

وفيما يتعلق بالتعليم الحضوري تضمن هذا البروتوكول العملياتي وضع برنامج تدريجي بحيث سيخصص أسبوعين (23 - 31 أوت القادم) لاستئناف طلبة الدكتوراه وطلبة الماستر2 و تحديد الفترة 23 أوت - 07 سبتمبر لإيداع مذكرات الماستر 2 في الدورة العادية على أن تكون المناقشات شهر سبتمبر القادم ولتدريس طلبة مستويي السنة الأولى والسنة الثالثة ليسانس، ثم الأسبوعين المواليين يخصصان لتدريس طلبة السنة الثانية ليسانس، وطلبة السنة الأولى ماستر.

كما يتضمن هذا البروتوكول العملياتي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 أغسطس المقبل، تخفيض أعداد الطلبة بكل فوج والمباعدة في برمجة مختلف الأفواج وهو ما يتطلب رفع الفترات الزمنية المتاحة إلى غاية الساعة الخامسة (17.00) مساء هذا الى جانب احترام طرق التقييم التقليدية والمعروفة وإدخال مرونة فيها وذلك بتخفيض مدة الامتحانات وإدخال أعمال إضافية تسمح بتقييم موضوعي للطالب.

يذكر أنه تم يوم 22 يوليو الجاري تنصيب اللجنة المحلية المكلفة بدراسة إمكانية استئناف التدريس والتي تضم رئيس الجامعة، نواب رئيس الجامعة، الأمين العام للجامعة، مدير الخدمات الجامعية، مسؤولي الطب الوقائي بالجامعة، ممثلي الطلبة، ممثلي الأساتذة والمكلف بالإعلام.