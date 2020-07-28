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القضاء على إرهابيين إثنين وإسترجاع اسلحة وذخيرة بولاية عين الدفلى  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
القضاء على إرهابيين إثنين وإسترجاع اسلحة وذخيرة بولاية عين الدفلى  

الجزائر - قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء، إثر كمين نصب بجبل عمرونة، بضواحي بلدية الحسينية، ولاية عين الدفلى، على إرهابيين اثنين وضبطت مسدسين رشاشين وكمية من الذخيرة وقنبلة يدوية، حسب ما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 28 جويلية 2020، إثر نصب كمين بجبل عمرونة، بضواحي بلدية الحسينية، ولاية عين الدفلى/ن.ع.1، على إرهابيين (02) وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وقنبلة (01) يدوية ونظارة (01) ميدان".

واضاف البيان أن الجيش الوطني الشعبي "يجدد، من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب، عزمه وإصراره على مطاردة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني، وعلى دحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

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القضاء على إرهابيين إثنين وإسترجاع اسلحة وذخيرة بولاية عين الدفلى  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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