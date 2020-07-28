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فتح مذبح الحراش لمزاولة نشاط ذبح الأضاحي خلال يومي عيد الأضحى المبارك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
فتح مذبح الحراش لمزاولة نشاط ذبح الأضاحي خلال يومي عيد الأضحى المبارك

الجزائر - أعلنت المديرية العامة للمؤسسة العمومية لتسيير المذابح والمسمكة بولاية الجزائر عن فتح مذبح الحراش لمزاولة نشاط ذبح الأضاحي خلال يومي عيد الأضحى.

وأوضح البيان الذي نشر على صفحة الفايسبوك لذات المؤسسة الولائية أن المديرية العامة للمؤسسة العمومية لتسيير المذابح والمسمكة بولاية الجزائر تنهي إلى علم كافة مستعملي مذبح الحراش انه سيتم فتح المذبح ومزاولة النشاط فيه خلال يومي عيد الأضحى المبارك المصادف للجمعة 31 يوليو الجاري  و الفاتح أغسطس القادم.

واستنادا لذات المصدر سيتم على مستوى مذبح الحراش استقبال اضاحي المواطنين لأجل ذبحها وتقديم كافة الخدمات اللازمة، كما يواصل المذبح نشاطه بصفة عادية خلال الأيام الموالية.

من جهة أخرى أكد البيان سهر المديرية العامة للمؤسسة الدائم على توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لتقديم الخدمات الضرورية المرتبطة بالمرفق العام.

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فتح مذبح الحراش لمزاولة نشاط ذبح الأضاحي خلال يومي عيد الأضحى المبارك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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