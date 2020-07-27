سطيف: تضرر حوالي 20 منزلا جراء النيران بقرية إيليلتن ببلدية بني شبانة

سطيف - تضرر ما يقارب 20 منزلا طالتهم ألسنة النيران بقرية إيليلتن الواقعة على بعد 10 كلم من مركز بلدية بني شبانة (شمال سطيف) جراء الحريق الذي اندلع منذ مساء أول أمس الأحد بمنطقة أقمون ببلدية بوسلام، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المجلس الشعبي لبلدية بني شبانة.

وأكد الأمين العام لذات البلدية السيد مقران عكوم لوأج بأن ألسنة النيران قد طالت قرية إيليلتن ليلة أمس الاثنين و ألحقت خسائر مادية معتبرة بقاطنيها البالغ عددهم حوالي 900 نسمة و ذلك بعد أن تضررت مساكنهم و حيواناتهم و محاصيلهم الفلاحية إلى جانب مساحة كبيرة من الثروة الغابية بتلك المنطقة.

وأوضح السيد عكوم بأن قاطني القرية قد اضطروا إلى مغادرة مساكنهم و إخلائها فور وصول ألسنة اللهب إليها و إلى غاية إخمادها نهائيا صباح اليوم الثلاثاء من طرف مصالح الحماية المدنية التي سخرت إمكانيات هامة لذلك.

واستنادا لذات المصدر فإن الوضعية متحكم فيها حاليا كما تتواصل عملية حراسة المنطقة و المناطق المجاورة لتفادي اندلاع النيران مجددا لاسيما بالمنطقة الغربية و تحديدا على مستوى قرية "بني عفيف" المجاورة التي تتميز بثروتها الغابية الهامة و تضاريسها الجبلية و مسالكها الوعرة.

وكانت ألسنة اللهب قد اندلعت في بادئ الأمر بمنطقة أقمون ببلدية بوسلام (شمال سطيف) قبل أن تنتشر إلى نواحي مداشر منطقة بني جماتي الواقعة بإقليم بلدية بني شبانة وساهمت موجة الحرارة المرتفعة و الطبيعة الجبلية التي تتميز بها هذه المناطق صعبة المسالك في انتشار ألسنة اللهب.

وذكر المكلف بالإعلام و الاتصال بمصالح الحماية المدنية بسطيف النقيب أحمد لعمامرة بأن عملية إخماد النيران لا تزال متواصلة إلى حد الساعة، مضيفا أن عملية إخماد الحريق اقتضت تسخير 120 عنصر من الحماية المدنية بمختلف الرتب و 15 شاحنة إطفاء تابعة لوحدات الحماية المدنية لدوائر بوعنداس و بني ورثيلان و بوقاعة (شمال سطيف) مدعمة بالرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات لولايتي سطيف و برج بوعريريج إلى جانب إمكانيات مصالح الغابات و البلديات المجاورة.

كما عرفت العملية تدخل 3 طوافات تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية من أجل إخماد هذا الحريق حيث كان التزود بالماء انطلاقا من سد تيشي حاف الواقع ببلدية بوحمزة بولاية بجاية المجاورة فضلا عن تجند مئات الأشخاص من أهالي المنطقة، حسب ذات المصدر.