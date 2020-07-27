عنابة: إجلاء 205 مواطنا جزائريا من الأردن

عنابة - وصل ليلة الاثنين إلى الثلاثاء إلى مطار رابح بيطاط بعنابة ما مجموعه 205 رعية جزائري قادمين من العاصمة الأردنية عمان و ذلك في إطار عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 .

و تمت عملية الإجلاء على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قدمت من عمان الأردنية حيث وجد العائدون إلى أرض الوطن في استقبالهم مسؤولين و ممثلين عن قطاعات الصحة والسياحة والنشاط الاجتماعي و التضامن.

وسيخضع المواطنون الجزائريون الذين تم إجلاؤهم من المملكة الأردنية لفترة حجر صحي تدوم 14 يوميا عملا بالتدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بكل من فندقي "سيدي إبراهيم" و"صبري" بمدينة عنابة حيث تمت تهيئة ظروف الراحة والتكفل بالمتابعة الصحية اليومية لمجموع الوافدين كما تمت الإشارة إليه.

و كان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف قد أكد أول أمس الأحد بأن عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج والتي انطلقت منذ تاريخ 20 يوليو الجاري مكنت إلى غاية أول أمس الاحد من إعادة 5158 مواطنا جزائريا كانوا عالقين في 26 بلدا عبر 20 رحلة جوية و رحلتين بحريتين و ستتواصل إلى غاية 30 جويلية 2020 عبر 20 رحلة مبرمجة لإجلاء 5165 مواطنا.