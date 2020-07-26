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الطارف: حجز 35 مليون دينار تونسي ببوحجار

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 19:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
الطارف: حجز 35 مليون دينار تونسي ببوحجار

الطارف - تم حجز 35 مليون دينار تونسي لدى مهرب كان على متن مركبة ببلدية بوحجار (ولاية الطارف) من طرف مصالح الجمارك التابعة للمركز الحدودي لأم الطبول، حسب ما علم اليوم الاثنين من المكلفة بالاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك.

وأوضحت السيدة أسماء بلخيري بأنه تم تجسيد عملية الحجز عند التفتيش الدقيق لمركبة شخص كان بصدد عبور المنطقة الحدودية، مفيدة بأن المبلغ المالي كان مخبأ بإحكام.

وأضافت بأن المركبة التي كان يتواجد على متنها هذا الشخص تحمل ترقيما جزائريا، مشيرة إلى أنه وفق تنظيم الجمارك الجزائرية ستتم متابعة المعني عن "مخالفة التشريع و التنظيم المتعلق بتحويل العملة و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" وفق الأمر رقم 96/22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 المعدل و المتمم و الأمر رقم 03/10 المؤرخ في 26 أغسطس 2010.

وذكرت السيدة بلخيري في هذا الصدد بالجهود المبذولة يوميا في إطار مكافحة التهريب بجميع أشكاله، من أجل حماية صحة المستهلك و الاقتصاد الوطني.

وقد تم تعزيز مختلف عمليات المراقبة من طرف مصالح الجمارك على مستوى المركزين الحدوديين أم الطبول و العيون و كذا مناطق العبور المنتشرة عبر هذه الولاية الحدودية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا لجهاز وقاية و مكافحة موجه لإحباط أي محاولة تهريب، حسب ما أردفته ذات المتحدثة.

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الطارف: حجز 35 مليون دينار تونسي ببوحجار
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 19:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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