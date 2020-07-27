حجر صحي: ولاية الجزائر تؤكد أن تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى سارية المفعول

الجزائر - أعلنت ولاية الجزائر أن تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها، تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة، وذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الجزئي لفترة خمسة عشر يوما (15) إضافية.

وأوضحت الولاية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الاثنين أنه "بناء على ما تم إقراره من طرف السيد الوزير الأول بتمديد العمل لمدة 15 أيام إضافية بنظام الحجر الصحي الجزئي المتخذة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي

20- 185 المؤرخ في 16 جويلية 2020، المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19 )، ينهي والي الجزائر العاصمة إلى علم كافة مواطني العاصمة أنه تم تمديد لمدة خمسة عشرة (15) يوما العمل بنظام الحجر الجزئي المطبق من الساعة الثامنة (20 سا : 00 د) مساء إلى الساعة الخامسة (05 سا : 00 د) صباحا من اليوم الموالي".

وفي هذا الإطار، أبرز البيان أن والي ولاية الجزائر "ينهي إلى علم كافة السلطات والهيئات العمومية والخاصة وجميع الأشخاص الحاصلين على تراخيص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر و المقاطعات الإدارية التابعة لها بعد تاريخ 15 ماي 2020، أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة".

وأشار المصدر إلى " تمديد منع حركة المرور لمدة خمسة عشرة (15) يوما بما فيها السيارات الخاصة من وإلى إقليم ولاية الجزائر، باستثناء نقل المستخدمين ونقل السلع"، كما تقرر "تعليق نشاط النقل الجماعي الحضري للأشخاص بما فيه العمومي والخاص خلال العطل الأسبوعية على مستوى كافة إقليم ولاية الجزائر باستثناء سيارات الأجرة".

وشدد ذات البيان على ضرورة تقيد المواطنين من اجل تسيير هذه الازمة الصحية وهذا من خلال التقيد بكافة بالتدابير الصحية الوقائية والبروتوكولات الصحية المعمول بها، لاسيما فيما تعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، تجنب التجمعات واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي لما لها من اهمية بالغة في حماية الافراد وتقويض انتشار الوباء .