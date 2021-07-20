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إتلاف ما يناهز 100 هكتار من المساحات الغابية و بساتين للأشجار المثمرة بشمال سطيف

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 13:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

سطيف- تسبب حريق نشب منذ يوم الأحد بمنطقة أقمون ببلدية بوسلام ثم انتشر إلى نواحي مداشر منطقة بني جماتي الواقعة بإقليم بلدية بني شبانة (شمال سطيف) في إتلاف لحد الساعة ما يناهز 100 هكتار من المساحات الغابية و بساتين الأشجار المثمرة حسب ما علم الاثنين من مصالح الحماية المدنية.

و في تصريح لوأج أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات السلك النظامي النقيب أحمد لعمامرة بأن الرياح و موجة الحرارة المرتفعة و الطبيعة الجبلية التي تتميز بها هذا المناطق صعبة المسالك ساعدت في انتشار ألسنة اللهب, مشيرا إلى أن عمليات التدخل لإخماد هذا الحريق و الحراسة قد تواصلت طيلة أمسية الأحد و ليلا على اعتبار أن المنطقة آهلة بالسكان.

و استنادا لذات المصدر, استدعت العملية تجنيد 120 عنصرا للحماية المدنية بمختلف الرتب و 15 شاحنة إطفاء تابعة لوحدات الحماية المدنية لدوائر بوعنداس و بني ورثيلان و بوقاعة (شمال سطيف) مدعمة بالرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات لولايتي سطيف و برج بوعريريج إلى جانب إمكانيات مصالح الغابات و البلديات المجاورة.

كما عرفت العملية تدخل 3 طوافات تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية من أجل إخماد هذا الحريق حيث كان التزود بالماء انطلاقا من سد تيشيحاف الواقع ببلدية بوحمزة بولاية بجاية المجاورة فضلا عن تجند مئات الاشخاص من أهالي المنطقة حسب ما أوضحه النقيب لعمامرة.

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و تتواصل إلى غاية صباح يوم الاثنين عملية إخماد الحريق التي يشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية سطيف بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المجندة و الأرتال الخاصة بمكافحة حرائق الغابات.

آخر تعديل على الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 13:41
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إتلاف ما يناهز 100 هكتار من المساحات الغابية و بساتين للأشجار المثمرة بشمال سطيف
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 13:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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