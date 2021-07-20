إتلاف ما يناهز 100 هكتار من المساحات الغابية و بساتين للأشجار المثمرة بشمال سطيف

و في تصريح لوأج أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات السلك النظامي النقيب أحمد لعمامرة بأن الرياح و موجة الحرارة المرتفعة و الطبيعة الجبلية التي تتميز بها هذا المناطق صعبة المسالك ساعدت في انتشار ألسنة اللهب, مشيرا إلى أن عمليات التدخل لإخماد هذا الحريق و الحراسة قد تواصلت طيلة أمسية الأحد و ليلا على اعتبار أن المنطقة آهلة بالسكان.
و استنادا لذات المصدر, استدعت العملية تجنيد 120 عنصرا للحماية المدنية بمختلف الرتب و 15 شاحنة إطفاء تابعة لوحدات الحماية المدنية لدوائر بوعنداس و بني ورثيلان و بوقاعة (شمال سطيف) مدعمة بالرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات لولايتي سطيف و برج بوعريريج إلى جانب إمكانيات مصالح الغابات و البلديات المجاورة.
كما عرفت العملية تدخل 3 طوافات تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية من أجل إخماد هذا الحريق حيث كان التزود بالماء انطلاقا من سد تيشيحاف الواقع ببلدية بوحمزة بولاية بجاية المجاورة فضلا عن تجند مئات الاشخاص من أهالي المنطقة حسب ما أوضحه النقيب لعمامرة.
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و تتواصل إلى غاية صباح يوم الاثنين عملية إخماد الحريق التي يشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية سطيف بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المجندة و الأرتال الخاصة بمكافحة حرائق الغابات.