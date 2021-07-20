إجلاء 630  جزائري نحو قسنطينة و بسكرة

وتمت عمليات إجلاء المواطنين من مسقط (سلطنة عمان) و الدوحة (قطر) و مونتريال (كندا) على متن طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية .
و تم استقبال المواطنين العائدين إلى أرض الوطن من طرف ممثلي السلطات المحلية و الفرق الطبية بمطاري محمد بوضياف بقسنطينة و محمد خيضر ببسكرة قبل تحويلهم نحو مؤسسات فندقية حيث سيخضعون لفترة العزل الصحي تحت مراقبة الفرق الطبية و شبه الطبية.
وسيتم توجيه الرحلة القادمة من القاهرة (مصر) و التي كانت منتظرة مساء اليوم الأحد بمطار محمد بوضياف، إلى ولاية الوادي في إطار "إعادة تنظيم رزنامة عملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج" , وفقا لما أشار إليه مصدر من مؤسسة تسيير مصالح المطارات بقسنطينة.
وستتواصل عملية إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج التي انطلقت يوم الاثنين المنصرم إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
وستمكن أكثر من 6500 شخص من الدخول إلى الجزائر بعد بقائهم عالقين عدة أشهر بالخارج بسبب تداعيات جائحة كورونا و غلق الحدود.