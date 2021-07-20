إجلاء 630  جزائري نحو قسنطينة و بسكرة

كوفيد-19: الدرك الوطني يذكر بمنع حركة المرور من وإلى 29 ولاية -

إجلاء 5158 مواطن جزائري منذ 20 يوليو الجاري -

تصريحات بوريل تؤكد الحقيقة التاريخية لعدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية -

الأزمة في مالي: مجلس الأمن يجتمع غدا الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد -

كرة القدم: عدة أندية من الرابطتين الأولى والثانية ترفض الاستشارة الكتابية حول مصير البطولة -

مدراس تعليمية خاصة: لجان تحقيق لمراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا -

حرائق تسبب في إتلاف نحو 20 هكتارا من الغابات و الادغال بوهران و غليزان -

عيد الأضحى: أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة -

كورونا : 593 إصابة جديدة، 395 حالة شفاء و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية -

كوفيد-19: الحماية المدنية تدعوالمواطنين إلى الحذر خلال الاحتفال بعيد الأضحى -

محكمة الجنايات الابتدائية بسكيكدة: الإعدام في حق عناصر جماعة إرهابية -

كرة القدم: مشاركة المنتخب الجزائري باللاعبين المحليين في الكأس العربية-2021 بقطر -

كوفيد-19 : الكشافة الجزائرية ساهمت بأزيد من 200 ألف طرد غذائي و3 مليون قناع واقي -

كوفيد-19: اطلاق خدمة الكترونية لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية -

ارتفاع درجات الحرارة: وزارة الصحة تذكر بالاحتياطات الواجب اتخاذها -

تجذيف وكانوي كاياك: الاتحادية الجزائرية ترغب في العودة الى المنافسات في نوفمبر المقبل -

عطل في سلام : حركة التضامن الإيطالية تتواصل مع الأطفال الصحراويين عن بعد -

خبير دولي: الجزائر قوة وازنة بإمكانها حلحلة الازمة السياسية في مالي -

تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية المدية -