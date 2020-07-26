وهران: عمال شركة النقل "سوتراز-أرزيو" يطالبون بالحوار مع مديريتهم لمناقشة المشاكل الاجتماعية و المهنية

وهران - نظم زهاء 100 عامل من شركة النقل"سوتراز- ارزيو" التابعة لمجمع سوناطراك اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر نشاط المصب الواقع ب"حي جمال الدين" بوهران للمطالبة بإقامة حوار مع الرئيس المدير العام و الإطارات المسيرة لمناقشة المشاكل الاجتماعية و المهنية.

وتأتي هذه الوقفة بعد توقف عن العمل لعدة أيام عقب منع العمال من دخول الشركة، حسبما أفاد به ل/وأج محمد بن داحة الأمين العام للفرع النقابي ل" سوتراز- ارزيو" المنضوي تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وأوضح النقابي أن هذا الإضراب متواصل منذ أسبوع بسبب "غياب الحوار مع الرئيس المدير العام للشركة و الإطارات المسيرة لمناقشة المشاكل الاجتماعية و المهنية للعمال العالقة و التي تسببت في المناخ السلبي السائد بالمؤسسة."

وأشار إلى أنه "إضافة إلى رفضه الجلوس مع الشريك الاجتماعي، أقدم الرئيس المدير العام، بشكل غريب، على منع العمال من الدخول إلى الشركة" و كذا "الطرد التعسفي" ل 11 سائقا خلال الإضراب.

كما استنكر الفرع النقابي لشركة "سوتراز" في بيان له "التدهور المستمر لأداة العمل والنقص الكبير في قطع الغيار والإيقاف التعسفي للعمال"، مطالبا ب"مراجعة الاتفاقية الجماعية و مختلف العلاوات و الانتقال من عقود العمل المؤقتة إلى عقود دائمة" و "التوقف عن عرقلة نشاط الفرع النقابي من قبل بعض الإطارات المسيرة بالشركة".

وطالب المضربون الرئيس المدير العام للشركة "التدخل في أقرب الآجال الممكنة لوضع حد لهذه الوضعية التي تضر بالمؤسسة".

ولدى اتصال /وأج بالرئيس المدير العام للشركة، عبد الله عرار، نفى هذا الأخير نفيا قاطعا هذه الاتهامات و منها غياب الحوار، لافتا إلى أنه "ورث وضعية صعبة بسبب وجود تشبع في عدد العمال و المديونية التي قام بتسديدها منذ تنصيبه على رأس هذه المؤسسة قبل سنة".

وذكر السيد عرار أن 87 بالمائة من رقم أعمال الشركة التي تنشط على محور مستغانم-أرزيو-وهران تذهب لرواتب العمال و الباقي لشراء قطع الغيار.

وبخصوص قطع الغيار، أوضح الرئيس المدير العام أن الشركة عرفت "صعوبات بسبب وضع السوق، لاسيما و أن موزعي المركبات أنفسهم تأثروا بوضعية سوق السيارات بعد غلق مصانع السيارات و الفضائح التي عرفها هذا القطاع"، مشيرا إلى أن "الوضع الجديد سمح لنا في الأيام الأخيرة بتسجيل كمية كافية من قطع الغيار لتشغيل أداة النقل، النشاط الوحيد للشركة".

وفيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية و المهنية تأسف عبد الله عرار للوضعية التي تشل شركة سوتراز-أرزيو، مبرزا في بيان سلم ل/وأج "أن الشركة لم تهضم حقوق العمال بل على العكس استفاد كل واحد منهم من منحة 000 50 دج شهر مايو الماضي و زيادة بنسبة 5 بالمائة في أجر شهر يونيو، علاوة على منحة عيد الأضحى المقدرة ب 000 40 دج.