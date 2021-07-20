Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حرائق تسبب في إتلاف نحو 20 هكتارا من الغابات و الادغال بوهران و غليزان

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 17:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
فيسبووك: مديرية الحماية المدنية لولاية وهران فيسبووك: مديرية الحماية المدنية لولاية وهران

وهران - تسببت حرائق نشبت أمس السبت في كل من وهران و غليزان في اتلاف حوالي 20 هكتارا من الغابات بكلتا الولايتين، حسبما علم يوم الاحد من محافظة الغابات لوهران و مصالح الحماية المدنية بغليزان.

و تسبب حريق نشب بغابة "جبل الأقهر" أو ما يطلق عليه باسم "جبل الأسود" ببلدية حاسي بن عقبة (شرق وهران)، في اتلاف مساحة تقدر بنحو 19 هكتار منها هكتارين اثنين ( 02 ) من الفضاء الغابي و14 هكتار أدغال و3 هكتارات من الحشائش.

وسخرت محافظة الغابات لوهران لإخماد الحريق 20 عون غابات و5 سيارات ذات صهريج وأخرى رباعية الدفع علما أن الحريق اندلع على ساعة 15 و30 دقيقة وتم التحكم فيه على ساعة 11 ليلا من نفس اليوم كما أشير إليه.

ومن جهتها جندت مصالح الحماية المدنية لذات العملية 88 عون و11 شاحنة إطفاء وثلاثة سيارات ذات صهريج.

كما تسبب حريقان شبا بمنطقتي الرمكة وعين طارق (شرق ولاية غليزان) في إتلاف 5ر10 هكتارات من المساحات الغابية.

وقد اندلع الحريقان بمنطقة الونشريس الغربي و تم إخمادهما في ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم، وشب أحدهما بالمنطقة المسماة "القرن" بغابة "القلاعة" ببلدية عين طارق (85 كلم شرق غليزان) حيث أتى على 8 هكتارات.

كما شب حريق آخر بالمنطقة المسماة "غابة السومية" ببلدية الرمكة (70 كلم شرق غليزان) وأتى على 5ر2 هكتارا.

وأتى الحريقان على أشجار الصنوبر الحلبي والضرو والعرعار وكذا على بعض الأدغال نظرا للظروف المناخية الحارة والرياح القوية وكذا وعرة المسالك والتضاريس.

وقد تدخل أعوان الغابات والحماية المدنية لإخماد النيران ومنع إنتشارها إلى مناطق أخرى وحماية مساكن ومحاصيل فلاحية مجاورة مع تسخير لهذا الغرض شاحنات إطفاء وعتاد تدخل وكذا جرافات لفتح المسالك.

و قد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحريقين.

كلـمات مفتـاحيــة :
حرائق تسبب في إتلاف نحو 20 هكتارا من الغابات و الادغال بوهران و غليزان
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 17:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.26

الأزمة في مالي: مجلس الأمن يجتمع غدا الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد

20.07.26

كرة القدم: عدة أندية من الرابطتين الأولى والثانية ترفض الاستشارة الكتابية حول مصير البطولة

20.07.26

مدراس تعليمية خاصة: لجان تحقيق لمراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا

20.07.26

حرائق تسبب في إتلاف نحو 20 هكتارا من الغابات و الادغال بوهران و غليزان

20.07.26

عيد الأضحى: أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة

20.07.26

كورونا : 593 إصابة جديدة، 395 حالة شفاء و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي