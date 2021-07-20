حرائق تسبب في إتلاف نحو 20 هكتارا من الغابات و الادغال بوهران و غليزان

و تسبب حريق نشب بغابة "جبل الأقهر" أو ما يطلق عليه باسم "جبل الأسود" ببلدية حاسي بن عقبة (شرق وهران)، في اتلاف مساحة تقدر بنحو 19 هكتار منها هكتارين اثنين ( 02 ) من الفضاء الغابي و14 هكتار أدغال و3 هكتارات من الحشائش.
وسخرت محافظة الغابات لوهران لإخماد الحريق 20 عون غابات و5 سيارات ذات صهريج وأخرى رباعية الدفع علما أن الحريق اندلع على ساعة 15 و30 دقيقة وتم التحكم فيه على ساعة 11 ليلا من نفس اليوم كما أشير إليه.
ومن جهتها جندت مصالح الحماية المدنية لذات العملية 88 عون و11 شاحنة إطفاء وثلاثة سيارات ذات صهريج.
كما تسبب حريقان شبا بمنطقتي الرمكة وعين طارق (شرق ولاية غليزان) في إتلاف 5ر10 هكتارات من المساحات الغابية.
وقد اندلع الحريقان بمنطقة الونشريس الغربي و تم إخمادهما في ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم، وشب أحدهما بالمنطقة المسماة "القرن" بغابة "القلاعة" ببلدية عين طارق (85 كلم شرق غليزان) حيث أتى على 8 هكتارات.
كما شب حريق آخر بالمنطقة المسماة "غابة السومية" ببلدية الرمكة (70 كلم شرق غليزان) وأتى على 5ر2 هكتارا.
وأتى الحريقان على أشجار الصنوبر الحلبي والضرو والعرعار وكذا على بعض الأدغال نظرا للظروف المناخية الحارة والرياح القوية وكذا وعرة المسالك والتضاريس.
وقد تدخل أعوان الغابات والحماية المدنية لإخماد النيران ومنع إنتشارها إلى مناطق أخرى وحماية مساكن ومحاصيل فلاحية مجاورة مع تسخير لهذا الغرض شاحنات إطفاء وعتاد تدخل وكذا جرافات لفتح المسالك.
و قد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحريقين.