أمن ولاية الجزائر: تفكيك جمعية أشرار وحجز 86 مليون سنتيم مزورة

الجزائر - عالجت مصالح أمن الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير في الأوراق النقدية ذات سعر قانوني ووضعها للتداول، أوقفت على إثرها (09) أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم رعيتين إفريقيتين مع حجز مبلغ مالي مزور قدره (86) مليون سنتيم، حسبما أكدته ذات المصالح في بيان لها هذا الأحد.

وأوضح البيان، أن فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، عالجت قضية تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير في الأوراق النقدية ذات السعر قانوني ووضعها للتداول والنصب والاحتيال، المشاركة والهجرة غير الشرعية، مكنها من توقيف (09) أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين (22 إلى 37) سنة من بينهم رعيتين إفريقيتين مع حجز مبلغ مالي مزور قدره (86) مليون سنتيم ومركبتين (02) ودراجة نارية.

وأضاف أن فرقة الشرطة بحسين داي تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات طابع متناسق ومهيكل ينشط أفرادها التسعة عبر محاور كل من ولاية الجزائر والبليدة، وقد أنجزت المهمة تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث كللت بحجز المعدات المستعملة في تزوير الأوراق النقدية، ممثلة في جهاز حاسوب وآلة طابعة وكذا أدوات مختلفة، كما تم ضبط مبلغ مالي مزور جاهز للتداول يقدر بـ (86) مليون سنتيم من فئة (1000) دينار و (500) دينار، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ (73) مليون سنتيم من عائدات نشاط هذه الشبكة، علاوة على حجز مركبتين ودراجة نارية تستعمل في عمليات النقل.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة للنظر في ملفهم، وفق ذات المصدر.