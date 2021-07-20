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قسنطينة : إجلاء 260 رعية جزائري من كندا

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات
قسنطينة : إجلاء 260 رعية جزائري من كندا

قسنطينة -  وصل اليوم الأحد إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة 260 رعية جزائري كانوا عالقين بكندا منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

وقد تم إجلاء هؤلاء الجزائريين على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار البرنامج الوطني لإجلاء عدة آلاف من المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج.

وخضع هؤلاء الرعايا، الذين تم استقبالهم والتكفل بهم من طرف مصالح مديريات السياحة والإدارة المحلية والصحة والسكان، للاختبارات الطبية اللازمة قبل تحويلهم إلى فندق ماريوت بعاصمة الولاية حيث سيقضون فترة الحجر الصحي المقدرة بـ 14 يوما، حسب ما تم إيضاحه.

وتم تسخير طاقم طبي وشبه طبي لضمان المتابعة اليومية للحالة الصحية للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي حسب مصالح المديرية المحلية للصحة و السكان.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق عمليات إعادة المواطنين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن تم إجلاء 844 جزائريا إلى قسنطينة قدوما من كل من إيطاليا وماليزيا وقطر وكندا.

 

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قسنطينة : إجلاء 260 رعية جزائري من كندا
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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