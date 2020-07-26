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تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية المدية

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية المدية

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، من كشف وتدمير قنبلتين (2) تقليديتي الصنع اثر عملية بحث وتمشيط بغابة الشلالة ببلدية مغراوة، ولاية المدية، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 25 جويلية 2020، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع إثر عملية بحث وتمشيط بغابة الشلالة ببلدية مغراوة، ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بالطارف بالناحية العسكرية الخامسة، تاجر مخدرات بحوزته (14580) قرص مهلوس، فيما تم حجز (61) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية. كما أوقف حراس السواحل بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ستة (06) تجار مخدرات وحجزوا (30) كيلوغرام من نفس المادة بسكيكدة/ن.ع.5" .

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (28) شخصا وحجزت شاحنتين (02) ومركبة رباعية الدفع و(4600) لتر من الوقود بالإضافة إلى (05) مولدات كهربائية وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لــ (25) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل  من وهران ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية".

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تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية المدية
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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