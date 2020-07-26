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الجزائر العاصمة: تعليق نشاط السوق اليومي "سعيد تواتي" بباب الوادي

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
الجزائر العاصمة: تعليق نشاط السوق اليومي &quot;سعيد تواتي&quot; بباب الوادي

الجزائر - اتخذت المقاطعة الإدارية باب الوادي بالجزائر العاصمة ابتداء من اليوم الأحد عدة إجراءات في حق التجار المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك بقرار تعليق نشاط 3 أسواق يومية على رأسها سوق "سعيد تواتي" ببلدية باب الوادي إضافة إلى غلق 316 محل عبر مختلف البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية، حسبما أفادت به اليوم الأحد، خلية إعلام ولاية الجزائر.

وأوضحت مصالح الولائية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنه في حصيلة بداية هذا الأسبوع للجنة المكلفة بمراقبة وردع أصحاب المحلات التجارية المخالفين للإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا على مستوى المقاطعة الإدارية باب الوادي، فقد تقرر تعليق النشاط التجاري ل 3 أسواق يومية بدء بسوق "لالاهم" وسوق "زوج عيون" ببلدية القصبة أما بالنسبة لسوق "سعيد تواتي" ببلدية باب الوادي فتم تعليق نشاطه التجاري صبيحة هذا الأحد.

من جهة أخرى توصلت الجنة المراقبة والردع تعليق النشاط التجاري ل 316 محل تجاري ببلديات المقاطعة الإدارية لباب الوادي، منها 170 محل تجاري ببلدية باب للوادي، 107 محل ببلدية القصبة، 16محل بلدية وادي قريش، 16 محل آخر ببلدية الرايس حميدو و 7 محلات تجارية ببلدية بولوغين، حسب ذات المصدر.

وفيما أكدت مصالح ولاية الجزائر أن عملية ردع المخالفين "متواصلة"، ذكرت في السياق ذاته أن لجنة المراقبة قررت تعليق نشاط 4 مراكز تجارية و هي المركز التجاري "printemps" ببلدية القصبة، المركز التجاري "الأنفاق"، المركز التجاري "أروقة باب الوادي" والمركز التجاري "ابراهيم غرافة" ببلدية باب الوادي علاوة عن غلق المساحة التجارية الكبيرة (غابا) "GABA" الواقعة بنفس البلدية.

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الجزائر العاصمة: تعليق نشاط السوق اليومي "سعيد تواتي" بباب الوادي
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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