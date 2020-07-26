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الجلفة: توقيف نشاط عدد من الورشات التقليدية لصناعة الفحم ومادة القطران بغابات الشارف

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

الجلفة  - قام أعوان محافظة الغابات لولاية الجلفة بتوقيف نشاط عدد من الورشات التقليدية الناشطة في صناعة الفحم ومادة "القطران" بغابات الشارف بالجهة الغربية للولاية، حسب ما علم اليوم الأحد من  خلية الإتصال لذات المحافظة.

وجاءت هذه العملية النوعية عشية عيد الأضحى أين يكثر الطلب على مادة "الفحم" على إثر قيام أفراد مقاطعة الغابات بدائرة الشارف (50 كيلومتر غرب الولاية)، بدورية تدخل في إطار مكافحة الجرائم الغابية، حيث تم الوقوف على مجموعة من المفحمات التقليدية (أي ورشات صناعة الفحم والقطران بطريقة تقليدية) تنشط بطريقة غير قانونية.

وتم هذا التدخل، الذي يهدف لحماية الثرورة الغابية، على مستوى كل من غابات منطقة "بولولو" و"الشعيبية" و"موسى بن على" وكذا "قريقر" و "المحقن لحمر".

واتخذت محافظة الغابات الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين في مثل هذه الأنشطة التي تزاول بطريقة غير مشروعة، حيث يؤدي ذلك إلى القضاء على ثروة غابية، هي بمثابة رئة المنطقة، يضيف ذات المصدر.

والجدير بالذكر، تعمل محافظة  الغابات بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني على تنفيذي مخطط مشترك يتمثل في تنظيم خرجات ميدانية وتدخلات فجائية للفضاءات الغابية، حيث تم الوقوف على عدد من المخالفات كالتخييم داخل الأملاك الغابية الوطنية والرعي الجائر داخل هذه المساحات، أين تم تحرير محاضر ضد المخالفين، وإعطاء أوامر للمخيمين بإخلاء المكان، وفقا  لمسؤولي المحافظة.

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الجلفة: توقيف نشاط عدد من الورشات التقليدية لصناعة الفحم ومادة القطران بغابات الشارف
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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