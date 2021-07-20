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قسنطينة: إجلاء 248 رعية جزائري كانوا عالقين بقطر

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 14:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

قسنطينة - وصل يوم الأحد إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة ما مجموعه 248 رعية جزائري كانوا عالقين بدولة قطر منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

و تم إجلاء هؤلاء الرعايا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة الدوحة، حسب ما تم إيضاحه.

و بمجرد وصولهم قام الرعايا الجزائريون العائدون إلى أرض الوطن و الذين تم استقبالهم من طرف المسؤولين المحليين و التكفل بهم من طرف مصالح مديريات السياحة و الإدارة المحلية و الصحة و السكان، بالإجراءات اللازمة و خضعوا للاختبارات الطبية الوقائية.

و استنادا لرئيس مصلحة السياحة بمديرية القطاع عمار بن تركي سيتم إيواء هؤلاء الرعايا بفندقي "إيبيس" و "نوفوتيل" بعاصمة الولاية لفترة عزل صحي مدتها 14 يوما.

من جهتها، أوضحت مصالح مديرية الصحة و السكان بأنه سيتم توفير مراقبة طبية يومية للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن من أجل التأكد من حالتهم الصحية إلى غاية نهاية فترة الحجر الصحي الوقائية.

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قسنطينة: إجلاء 248 رعية جزائري كانوا عالقين بقطر
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 14:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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