Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ثلاث بلديات بتمنراست

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 12:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ثلاث بلديات بتمنراست

الجزائر- أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, الاحد في بيان لها, عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى بلديات المقاطعة الادارية لعين صالح  بولاية تمنراست لتصبح من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى غاية  الخامسة صباحا (5:00) لمدة 15 يوما, ابتداء من يوم الاثنين .

و أوضح البيان أنه "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تمنراست، تنهي وزارة الداخلة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الى علم كافة المواطنين بعد موافقة السلطات العمومية المختصة، إقرار الحجر الجزئي المنزلي بالنسبة لبلديات المقاطعة الادارية عين صالح والتي تضم عين صالح وفقارة الزوي وإن غار من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى غاية  الخامسة (5:00) من صباح اليومالموالي، وذلك  لمدة 15 يوما, ابتداء من يوم الاثنين 27 يوليو 2020 ".

وأضاف المصدر أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم اقراره على البلديات المذكورة أعلاه ، التوقيف التام لكل الانشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

اقرأ أيضا :      ولاية الجزائر:  الترخيص لسيارات الأجرة و ناقلي البضائع وممولي الأسواق بمواصلة العمل

وأشار المصدر إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء, "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 و المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته, لاسيما المادة 02 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار أو تعديل أو ضبط أوقات الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي يستهدف بلدية أو مكانا  أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".

آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 13:01
كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ثلاث بلديات بتمنراست
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 12:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.26

خبراء أمنيون يحذرون من تبعات التدخل العسكري في ليبيا على شمال إفريقيا والساحل

20.07.26

نسبة التضخم بلغت 1ر2 بالمائة على أساس سنوي نهاية يونيو 2020

20.07.26

الفرق المختلطة لقمع الغش تحجز قرابة 163 طن من السلع في السداسي الأول 2020

20.07.26

ألعاب القوى/فيروس كورونا: عودة مخلوفي لأرض الوطن "في الساعات القادمة"

20.07.26

كوفيد-19: الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال الاحتفال بعيد…

20.07.26

عيد الأضحى: نظام مداومة صارم لتفادي المشاكل المرتبطة بشبكات الصرف الصحي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي