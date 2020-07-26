كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ثلاث بلديات بتمنراست

الجزائر- أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, الاحد في بيان لها, عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى بلديات المقاطعة الادارية لعين صالح بولاية تمنراست لتصبح من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى غاية الخامسة صباحا (5:00) لمدة 15 يوما, ابتداء من يوم الاثنين .

و أوضح البيان أنه "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تمنراست، تنهي وزارة الداخلة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الى علم كافة المواطنين بعد موافقة السلطات العمومية المختصة، إقرار الحجر الجزئي المنزلي بالنسبة لبلديات المقاطعة الادارية عين صالح والتي تضم عين صالح وفقارة الزوي وإن غار من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى غاية الخامسة (5:00) من صباح اليومالموالي، وذلك لمدة 15 يوما, ابتداء من يوم الاثنين 27 يوليو 2020 ".

وأضاف المصدر أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم اقراره على البلديات المذكورة أعلاه ، التوقيف التام لكل الانشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

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وأشار المصدر إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء, "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 و المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته, لاسيما المادة 02 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار أو تعديل أو ضبط أوقات الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".