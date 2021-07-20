بسكرة: إجلاء 122 رعية جزائرية من سلطنة عمان

بسكرة ـ وصل في وقت مبكر من صباح يوم الأحد 122 مواطن جزائري إلى مطار محمد خيضر الدولي ببسكرة قادمين من سلطنة عمان حيث كانوا عالقين بسبب توقف الرحلات الجوية في الإطار التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وقد تم إجلاء هؤلاء المواطنين من العاصمة العمانية مسقط على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية حيث كان في استقبالهم ممثلون عن السلطات المحلية رفقة أطقم طبية بالمطار ليتم تحويلهم إلى إقامة خاصة لقضاء فترة الحجر الصحي.

وقد أبدى هؤلاء المواطنين ارتياحهم لدى وصولهم إلى أرض الوطن وثمنوا الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية من أجل إجلاء كافة الرعايا العالقين في الخارج بسبب تداعيات كوفيد-19.

وقد تم حسب الأمين العام للولاية إبراهيم نواصري تجنيد 6 حافلات لنقل هؤلاء المواطنين المنحدرين من كل أرجاء الوطن لنقلهم إلى المركب السياحي الحموي سيدي يحيى الخاص لقضاء فترة الحجر الصحي التي تدوم 14 يوما حسب التنظيمات الصحية والوقائية المعمول بها حيث تم توفير كل وسائل الراحة والتغطية الصحية.

جدير بالذكر أن ولاية بسكرة استقبلت منذ تفشي جائحة كورونا بالجزائر 19 مواطنا كانوا عالقين بالجمهورية التونسية قضوا بنفس المركب فترة الحجر الصحي.

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