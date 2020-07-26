خبراء أمنيون يحذرون من تبعات التدخل العسكري في ليبيا على شمال إفريقيا والساحل -

نسبة التضخم بلغت 1ر2 بالمائة على أساس سنوي نهاية يونيو 2020 -

الفرق المختلطة لقمع الغش تحجز قرابة 163 طن من السلع في السداسي الأول 2020 -

ألعاب القوى/فيروس كورونا: عودة مخلوفي لأرض الوطن في الساعات القادمة -

كوفيد-19: الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال الاحتفال بعيد الأضحى -

عيد الأضحى: نظام مداومة صارم لتفادي المشاكل المرتبطة بشبكات الصرف الصحي -

الهلال الأحمر الجزائري بسطيف: توزيع 40 طنا من المساعدات على سكان المناطق النائية -

كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ثلاث بلديات بتمنراست -

بسكرة: إجلاء 122 رعية جزائرية من سلطنة عمان -

وضع ولايات غليزان و الشلف و عين الدفلى في مستوى يقظة برتقالي -

غوتيريس يؤكد على ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإيجاد مجتمعات واقتصاديات شاملة للجميع -

الفيلم الصامت سينابس في مهرجان السينما افريقيا بلوزان -

كوفيد-19: وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية خلال السلسلة الكاملة لعملية النحر -

هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات بعين البنيان بولاية الجزائر -

الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية الحالي هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة -

مشاركة فيلم أبو ليلى للمخرج أمين سيدي بومدين في مهرجان شانغهاي السينمائي -

الاستئناف التدريجي للدروس بالجامعة: إعطاء الأفضلية للتعليم عن بعد -

حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا تتجاوز 810 آلاف -

الفريق شنقريحة يشيد بخصال الفقيد محمود قمامة و بدوره في خدمة الجزائر -