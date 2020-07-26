و من المنتظر ان تصل درجة الحرارة او تفوق 44 درجة مئوية خلال مدة صلاحية النشرية و هذا على مستوى هذه الولايات الثلاثة, يضيف المصدر.
اقرأ أيضا: ارتفاع درجات الحرارة : مصالح الحماية المدنية تدعو المواطنين الى الالتزام بالإرشادات والنصائح الوقائية
وضع ولايات غليزان و الشلف و عين الدفلى في مستوى يقظة "برتقالي"
أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 12:34 الفئـة : جهـوي قراءة : 36 مرات
الجزائر- وضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية ولايات غليزان و الشلف و عين الدفلى في مستوى يقظة "برتقالي" بسبب موجة الحر الشديد و هذا ابتداء من منتصف نهار يوم الأحد الى غاية يوم الاثنين على الساعة 21 سا, حسبما افاد به بيان للديوان.
كلـمات مفتـاحيــة :