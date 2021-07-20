وقد حدد مركز الهزة ب 10 كلم شمال عين البنيان بولاية الجزائر في البحر حسب ذات المصدر .
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هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات بعين البنيان بولاية الجزائر
أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 09:41 الفئـة : جهـوي قراءة : 7 مرات
الجزائر- سجلت, مساء السبت على الساعة التاسعة و45 دقيقة ( بالتوقيت المحلي) هزة أرضية بعين البنيان ولاية الجزائر بلغت شدتها 1ر3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
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