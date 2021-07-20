Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات بعين البنيان بولاية الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 09:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات بعين البنيان بولاية الجزائر

الجزائر- سجلت, مساء السبت على الساعة التاسعة و45 دقيقة ( بالتوقيت المحلي) هزة أرضية بعين البنيان ولاية الجزائر بلغت شدتها 1ر3 درجات على سلم  ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة ب 10 كلم  شمال  عين البنيان بولاية الجزائر في البحر حسب ذات المصدر .

اقرأ أيضا :    الهزة الأرضية بميلة : وزارة الموارد المائية تطمئن بعدم وجود أي خطر على سد بني هارون ...

 

آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 09:55
كلـمات مفتـاحيــة :
هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات بعين البنيان بولاية الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 09:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.26

هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات بعين البنيان بولاية الجزائر

20.07.26

الرئيس التونسي يكلف وزير الداخلية الحالي هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة

20.07.26

مشاركة فيلم "أبو ليلى" للمخرج أمين سيدي بومدين في مهرجان شانغهاي السينمائي

20.07.26

الاستئناف التدريجي للدروس بالجامعة: إعطاء الأفضلية للتعليم عن بعد

20.07.26

حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا تتجاوز 810 آلاف

20.07.26

الفريق شنقريحة يشيد بخصال الفقيد محمود قمامة و بدوره في خدمة الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي