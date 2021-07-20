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حفل تقليد الرتب لفائدة 168 منتسب لجهاز الشرطة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 08:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
حفل تقليد الرتب لفائدة 168 منتسب لجهاز الشرطة

وهران- أقيم مساء السبت بوهران حفل تقليد الرتب لفائدة 168 منتسب لجهاز الشرطة الذين تمت ترقيتهم بمناسبة إحياء الذكرى الـ 58 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وقد شهد هذا الحفل, الذي جرى بقاعة "نزل الشرطة" بمحاذاة مقر الأمن الولائي لوهران, بحضور المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج, نزيه برمضان, ووالي وهران, عبد القادر جلاوي والسلطات المدنية والعسكرية والقضائية ورئيس المكتب الولائي لمتقاعدي الشرطة ومنتخبين محليين.

وفي مستهل هذا الحفل تمت قراءة رسالة المدير العام للأمن الوطني, خليفة أونيسي, الذي هنأ من خلالها منتسبي الشرطة بعيدهم الوطني منوها بجهودهم في حماية المواطن وممتلكاته وعملهم الدؤوب لضمان سلامة المواطن لا سيما في ظل هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

ومن جهته, اعتبر رئيس الأمن الولائي لوهران, مراقب شرطة دوييسي جيلالي, أن "هذه الذكرى أصبح الاحتفال بها سنة حميدة تولي لها المديرية العامة الأمنالوطني كل الاهتمام والعناية", مبرزا أن ذلك "نتيجة للمكانة المرموقة التيأصبحت تحظى بها مؤسستنا العريقة على الصعيدين الإقليمي والدولي نظير التجربة والحنكة التي اكتسبتها الشرطة الجزائرية عبر الزمن".

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وقدم مراقب الشرطة عرضا حول الهياكل الأمنية التي تتوفر عليها وهران زيادة على المرافق الطبية والاجتماعية المخصصة للتكفل بمنتسبي الأمن الوطني بهذه الولاية.

وتم بذات المناسبة أيضا تكريم المفتش الجهوي للشرطة، بلعيني مصطفى, الذي رقي إلى رتبة مراقب عام للشرطة و3 متقاعدين من جهاز الأمن الوطني وكذا تكريم الطواقم الطبية الساهرة على مجابهة كوفيد 19 بوهران والذين ناب عنهم المدير الولائي للصحة والسكان لوهران.

آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 09:17
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حفل تقليد الرتب لفائدة 168 منتسب لجهاز الشرطة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 08:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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