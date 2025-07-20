Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر العاصمة: غلق أزيد من 140 محل تجاري بمقاطعتي زرالدة والشراقة

  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 19:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات
الجزائر العاصمة: غلق أزيد من 140 محل تجاري بمقاطعتي زرالدة والشراقة

الجزائر - قامت اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة وردع التجار المخالفين لإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا بالجزائر العاصمة بغلق أكثر من 140 محل تجاري بالمقاطعتين الإدارييتن زرالدة والشراقة منذ شهر مارس المنصرم لم تحترم الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كوفيد 19  .

وحسب بيان ولاية الجزائر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" اليوم السبت، فقد تم غلق  أزيد من 70 محل بالمقاطعة الإدارية زرالدة وكذا غلق 8 مراكز تجارية منذ بداية شهر مارس المنصرم، بسبب عدم احترامها الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد فيما سجل التزام شبه تام للتدابير الوقائية من طرف أصحاب المحلات التجارية ببلدية سطاوالي.

من جهة ثانية أشار بيان لذات المصالح أن ذات اللجنة الولائية سجلت على مستوى المقاطعة الإدارية الشراقة غلق 71 محل تجاري إلى جانب تعليق نشاط 5 مراكز والسوق البلدي للخضر والفواكه وذلك منذ تاريخ 10 مارس الماضي في حين تم تسجيل التزام شبه تام للإجراءات الوقائية من طرف أصحاب محلات بلدية دالي إبراهيم.

كما قامت قبلها لجنة المراقبة والردع بغلق قرابة 400 محل تجاري بالمقاطعتين الإدارييتن درارية و الرويبة وكذا تعليق نشاط محلات "بازار حمزة" والسوق البلدي "ميلودي برينيس" ببلديات القبة وباش جراح، بالإضافة إلى تعليق نشاط بعض المحلات في سوق "بومعطي" بالحراش وغلق سوق فرحات بوسعد ميسونيي سابقا بسيدي امحمد وذلك لإخلال التجار بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا وتسجيل غياب ونقص الوعي لدى البعض منهم.

 

              


كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة: غلق أزيد من 140 محل تجاري بمقاطعتي زرالدة والشراقة
  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 19:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.25

ارتفاع درجات الحرارة : مصالح الحماية المدنية تدعو المواطنين الى الالتزام بالإرشادات…

20.07.25

وهران : سوناطرك تتبرع بوسائل الوقاية الصحية لمستشفى المحقن بأرزيو

20.07.25

تمنراست : تشييع جثمان المجاهد الحاج محمود قمامة إلى مثواه الأخير

20.07.25

كرة القدم/تعليق الموسم 2019/2020 :اجتماع رؤساء الاندية المحترفة يوم الاحد

20.07.25

الجزائر العاصمة: غلق أزيد من 140 محل تجاري بمقاطعتي زرالدة والشراقة

20.07.25

التحويل إلى وقود غاز البترول المميع: نحو استراتيجية شاملة لتطوير النشاط

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي