كورونا : تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى بلديتين بالطارف

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت في بيان لها، عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى بلديتي القالة والشط بولاية الطارف لتصبح من الساعة السابعة مساء (19:00) إلى غاية الخامسة صباحا (5:00) لمدة 10 أيام، وذلك بالنظر لتطور الوضعية الوقائية لهذه الولاية.

و أوضح البيان أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 و المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، لاسيما المادة 02 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار او تعديل أو ضبط أوقات الحجر المنزلي الجزئي او الكلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".



