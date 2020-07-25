وهران : سوناطرك تتبرع بوسائل الوقاية الصحية لمستشفى المحقن (أرزيو)

وتتمثل هذه المعدات الطبية الوقائية في 15.000 قناع واقي و17.000 وحدة من السوائل الكحولية المطهرة و900 لتر من مطهرات الأسطح و200 زوج من القفازات، فضلا عن كمية من الصابون المطهر للأسطح وأقمصة طبية واقية، مقدمة من طرف وحدات التمييع وفصل الغاز، حسبما صرح به لوأج محمد لياس بعلي، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية لمجمع سوناطراك بوهران.
وأكد نفس المسؤول بأن هذه العملية التضامنية لفائدة المؤسسة الاستشفائية المعنية، التي تعتبر الوحيدة من نوعها بدائرة أرزيو، ستتبعها مبادرات أخرى لاحقا.
وجرت مراسم تقديم هذه الهبة التضامنية بمقر المؤسسة الاستشفائية ''المحقن''، بحضور مدير هذه المؤسسة ورئيس دائرة أرزيو ورئيس البلدية.
ومن جهته، اعتبر مدير مقر نشاط المصب بوهران (أفال) لسوناطراك، ابراهيم قسوم، المشرف على هذه العملية، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم العاملين في قطاع الصحة بمستشفى ''المحقن"، الذين يتواجدون في الخط الأمامي في المعركة ضد كوفيد-19، وتسمح لهم، بحماية أنفسهم والقيام بمهمتهم في أفضل الظروف.
أما مدير المستشفى، عبد الله مهداوي، الذي حيا المبادرة، فقد اغتنم الفرصة كي يؤكد حاجة مؤسسته الصحية لمزيد من الإمكانيات التي تساعد الجهاز الطبي على التعامل بفعالية مع حالات كوفيد-19 في منطقة أرزيو، خاصة من حيث أجهزة الإنعاش على غرار أجهزة التهوية والمراقبة الطبية.