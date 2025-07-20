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تيبازة: التكفل بنحو 500 مواطن جزائري بمؤسسات فندقية بعد إجلائهم من الخارج

  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 09:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
فيسبووك: وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - الجزائر فيسبووك: وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - الجزائر

تيبازة - استقبلت ولاية تيبازة زهاء 500 مواطن جزائري لإخضاعهم للحجر الصحي بمؤسسات فندقية بعد إجلائهم من الخارج تجسيدا للتدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات العليا بسبب جائحة كورونا، حسب ما افاد به ل/واج الوالي موسى حاج عمر.

و يتعلق الامر بإجلاء سهرة أمس الجمعة، 469 رعية جزائرية عبر مطار هواري بومدين قادمين من دولتي بلجيكا (239 مواطن) و المانيا (230) تم التكفل بهم على مستوى أربعة فنادق بولاية تيبازة في ظروف "جيدة" مع احترام البروتوكول الوقائي المتخذ لمواجهة تفشي عدوى كورونا، حسب ما أكده الوالي حاج موسى.

و يتوزع الرعايا الجزائريون الذين سيخضعون لفترة حجر صحي تدوم 14 يوما بكل من فندق السلام ببوإسماعيل وكذا فنادق كل من القرن الذهبي و متاريس و البلج بتيبازة مع "توفير التغطية الصحية" من خلال تسخير أطقم طبية لرعايتهم و كذا توفير كل شروط الراحة اللازمة، يضيف ذات المسؤول مبرزا أنه تم تسخير 21 حافلة تنقلهم من المطار الدولي هواري بومدين.

و بعد أن أكد حرصه الشخصي على السير الجيد لعملية نقلهم و إيوائهم، أشار رئيس الهيئة، إلى ترأسه يوم الخميس لاجتماع موسع ضم اعضاء اللجنة الولائية لتنسيق جهود مكافحة تفشي وباء كورونا، إلى جانب مسؤولين محليين آخرين على غرار رئيسي دائرة كل من بوإسماعيل و تيبازة.

و تعد عملية إيواء جزائريين بعد إجلائهم من الخارج بمؤسسات فندقية بولاية تيبازة، رابع عملية تنظم منذ انتشار جائحة كورونا بالجزائر.

آخر تعديل على السبت, 25 تموز/يوليو 2020 12:16
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تيبازة: التكفل بنحو 500 مواطن جزائري بمؤسسات فندقية بعد إجلائهم من الخارج
  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 09:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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