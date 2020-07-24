الجزائر العاصمة: الغلق الكلي للسوق البلدي فرحات بوسعيد ابتداء من السبت

وأوضحت خلية الإعلام لولاية الجزائر في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك, أنه خلال الخرجة الميدانية التي قامت بها اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد للوقف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد, "تقرر غلق السوق البلدي فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا) كليا ابتداء من السبت 25 جويلية 2020".
من جهة أخرى, قامت ذات اللجنة منذ مطلع الشهر الجاري بتعليق نشاط أكثر من 60 محلا تجاريا ببلديتي الكاليتوس وبراقي, فيما سجلت "التزاما شبه تام" بالإجراءات الوقائية من طرف أصحاب المحلات التجارية على مستوى بلدية سيدي موسى, وفق ذات المصالح.
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يذكر أن هذه اللجنة المختصة, ومنذ انطلاق العملية بتاريخ 10 يوليو الجاري إلى ال 24 من ذات الشهر , أمرت بغلق أزيد من 246 محل تجاري وهذا لعدم احترام أصحابها الإجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا, علاوة على غلق 94 محلا تجاريا بسوق على ملاح و 647 محل منذ بداية أزمة كورونا من بينها 47 غلق فوري, بالإضافة الى مركزين تجاريين وثلاثة (03) أسواق بلدية, حسب ذات المصدر.