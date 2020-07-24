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وزير الاتصال يعزي في وفاة البرلماني والمجاهد محمود قمامة

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 18:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

الجزائر- بعث وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, برقية تعزية الى عائلة البرلماني والمجاهد محمود قمامة الذي وافته المنية الجمعة, مشيدا فيها بخصال الفقيد الذي كان أحد "رجالات الجزائر المخلصين والمدافعين عن وحدتها الترابية".

وجاء في برقية التعزية: "ببالغ الأسى وعميق التأثر, تلقى وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, البروفيسور عمار بلحيمر, نبأ وفاة النائب البرلماني وأحد أعيان ولاية تمنراست الحاج محمود قمامة رحمه الله و طيب ثراه".

وذكر أن الفقيد "التحق بالثورة التحريرية مجاهدا وهو في مقتبل العمر سنة 1960 بالناحية السادسة الجنوبية وواصل نضاله بعد الاستقلال, حيث شغل منصب نائب بالبرلمان عن ولاية تمنراست إلى يومنا هذا, ويعد كذلك أحد أعيان المنطقة وأشرافها".

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وخلص الى القول: "وبهذه المناسبة الأليمة في فقدان الرجل الطيب والمخلص والمجاهد الفذ, تفقد الجزائر أحد رجالاتها المخلصين والمدافعين عن وحدتها الترابية الذين شاركوا وساهموا بقوة في إخماد فتيل النزاعات الحدودية, ولا نملك أمام هذا المصاب الجلل إلا أن نتقدم بخالص عبارات التعازي وصادق الموازاة لعائلة الفقيد ولكافة الأسرة البرلمانية, متضرعين للمولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر تعديل على الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 19:09
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وزير الاتصال يعزي في وفاة البرلماني والمجاهد محمود قمامة
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 18:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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