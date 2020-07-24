وزير الاتصال يعزي في وفاة البرلماني والمجاهد محمود قمامة

وفاة جزائري ببلجيكا: ممثلية الجزائر ببروكسل تخطر رسميا السلطات البلجيكية -

تسوية النزاع في الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تندد ب سياسة الابتزاز المغربية -

تعزيز دور الحاضنات من شأنه تمكين الجزائر من الولوج إلى اقتصاد بديل -

عيد الأضحى: صلاة العيد تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى -

عيد الأضحى: تجنيد أزيد من 2.000 بيطري لمراقبة عملية بيع و ذبح الأضاحي -

الرئيس تبون: الجزائر فقدت برحيل المجاهد محمود قمامة رجلا وطنيا ومناضلا ملتزما -

كورونا: 675 إصابة جديدة, 324 حالة شفاء و 12 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

سطيف/عيد الأضحى: معضلة شعيرة نحر الأضحية في زمن فيروس كورونا -

استشارة خطية: رئيس الرابطة ينتقد الطريقة التي اعتمدتها الفاف للفصل في مستقبل الموسم الكروي -

الفنانة ناريمان غلام الله تكشف عن أعمال فنية متميزة و متنوعة -

منظمة أوبك تكرم المجاهد و رئيس الحكومة السابق بلعيد عبد السلام -

مستغانم/كوفيد -19: استقبال أكثر من 900 مواطن تم إجلائهم من الخارج منذ أبريل الماضي -

كبيرة علماء الصحة العالمية: سلامة اللقاح المنتظر لعلاج كورونا ذات أهمية قصوى -

ادعاءات تحويل المساعدات الانسانية الموجهة للاجئين الصحراويين لا أساس لها من الصحة -

وزارة الداخلية تطمئن المواطنين الفائزين في عملية القرعة لموسمي الحج 2020 و2021 -

المجاهد و وزير الاتصال الأسبق لمين بشيشي يوارى الثرى بمقبرة العالية -

إجلاء 3699 جزائري من بين 9000 عالقين بالخارج -

الرئيس الفلسطيني يعلن عن استعداده للذهاب لمفاوضات مع الكيان الاسرائيلي بمجرد وقف الضم -

قسنطينة: إجلاء 111 رعية جزائري كانوا عالقين بإيطاليا -