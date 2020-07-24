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وفاة النائب عن ولاية تمنراست محمود قمامة

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 17:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

 الجزائر- انتقل الى رحمة الله الجمعة النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست, محمود قمامة, حسب ما جاء في بيان للمجلس.

وبهذه المناسبة الاليمة, بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, باسم كافة نواب المجلس, ببرقية تعزية الى عائلة النائب محمود قمامة, معبرا فيها عن مواساته لها.

وجاء في برقية التعزية "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره, تلقينا نبأ وفاة النائب عن ولاية تمنراست, المغفور له برحمة الله الحاج محمود قمامة, الرجل الوطني الصادق والمدافع عن وطنه ومصالحه العليا والمشهود له بالالتزام  بمهامه النيابية خدمة لمواطني المنطقة والمواطنين الجزائريين عموما, وبكل ما يمليه واجب المسؤولية من الانضباط والتحلي بثقافة الدولة".

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وأمام هذا المصاب الجلل --يضيف رئيس المجلس-- "أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس, راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويتقبله مع الصالحين ويرزق ذويه وأهله  الصبر والسلوان".

آخر تعديل على الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 17:59
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وفاة النائب عن ولاية تمنراست محمود قمامة
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 17:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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