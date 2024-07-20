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تيارت: ترقية 185 شرطي إلى رتب أعلى

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 15:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

تيارت- تمت ترقية 185 شرطي من مختلف الرتب بأمن ولاية تيارت إلى رتب أعلى خلال حفل أقيم بالمركز الثقافي الإسلامي بالولاية بمناسبة إحياء الذكرى 58 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وشملت الترقيات صعود عميدين للشرطة إلى رتبة عميد أول للشرطة و7 ملازم أوائل إلى محافظ شرطة و5 مفتشين رئيسيين إلى رتبة ملازم أول و 5 مفتشين إلى رتبة مفتش رئيسي و7 حفاظ أوائل إلى رتبة مفتش و26 حفاظ شرطة إلى رتبة حافظ أول إلى

للشرطة و133 عونا شرطة إلى رتبة حافظ شرطة.

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ونوه رئيس الأمن الولائي خلال حفل أقيم مساء أمس الخميس بالمناسبة بالمجهودات المبذولة في مجال محاربة الجريمة وفي النشاط التوعوي من طرف منتسبي جهاز الشرطة بتيارت على غرار الذين استفادوا من الترقية ''التي تعد تكليفا يتطلب جهدا أكبر في أداء المهام".

آخر تعديل على الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 16:33
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تيارت: ترقية 185 شرطي إلى رتب أعلى
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 15:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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