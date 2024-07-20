تيارت: ترقية 185 شرطي إلى رتب أعلى

كورونا: 675 إصابة جديدة, 324 حالة شفاء و 12 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

سطيف/عيد الأضحى: معضلة شعيرة نحر الأضحية في زمن فيروس كورونا -

منظمة أوبك تكرم المجاهد و رئيس الحكومة السابق بلعيد عبد السلام -

مستغانم/كوفيد -19: استقبال أكثر من 900 مواطن تم إجلائهم من الخارج منذ أبريل الماضي -

كبيرة علماء الصحة العالمية: سلامة اللقاح المنتظر لعلاج كورونا ذات أهمية قصوى -

ادعاءات تحويل المساعدات الانسانية الموجهة للاجئين الصحراويين لا أساس لها من الصحة -

وزارة الداخلية تطمئن المواطنين الفائزين في عملية القرعة لموسمي الحج 2020 و2021 -

المجاهد و وزير الاتصال الأسبق لمين بشيشي يوارى الثرى بمقبرة العالية -

إجلاء 3699 جزائري من بين 9000 عالقين بالخارج -

الرئيس الفلسطيني يعلن عن استعداده للذهاب لمفاوضات مع الكيان الاسرائيلي بمجرد وقف الضم -

قسنطينة: إجلاء 111 رعية جزائري كانوا عالقين بإيطاليا -

الرئيس تبون يهنئ الشرطة الجزائرية في عيدها الـ58 ويشيد بإنجازاتها -

بوقدوم: لابديل لإرساء الأمن في مالي -

الجزائر تحذر من تصرفات قد تؤدي إلى تقسيم ليبيا -

وفاة جزائري ببلجيكا: الجزائر تسهر على تسليط الضوء على الملف -

عيد الشرطة: ترقية 2480 موظف شرطة بمنطقة شرق البلاد إلى رتب أعلى -

خضر و فواكه: وفرة المنتوجات الفلاحية الموسمية في الأسواق -

كرة القدم: شبيبة الساورة تعتبرالاستشارة الكتابية حول مصيرالبطولات تلاعبا وشعبوية -

بن زيان يدعو إلى ترقية الجامعة الجزائرية إلى مستوى تطلعات المجتمع -