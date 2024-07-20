تيارت: ترقية 185 شرطي إلى رتب أعلى

وشملت الترقيات صعود عميدين للشرطة إلى رتبة عميد أول للشرطة و7 ملازم أوائل إلى محافظ شرطة و5 مفتشين رئيسيين إلى رتبة ملازم أول و 5 مفتشين إلى رتبة مفتش رئيسي و7 حفاظ أوائل إلى رتبة مفتش و26 حفاظ شرطة إلى رتبة حافظ أول إلى
للشرطة و133 عونا شرطة إلى رتبة حافظ شرطة.
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ونوه رئيس الأمن الولائي خلال حفل أقيم مساء أمس الخميس بالمناسبة بالمجهودات المبذولة في مجال محاربة الجريمة وفي النشاط التوعوي من طرف منتسبي جهاز الشرطة بتيارت على غرار الذين استفادوا من الترقية ''التي تعد تكليفا يتطلب جهدا أكبر في أداء المهام".