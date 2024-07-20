قسنطينة: إجلاء 111 رعية جزائري كانوا عالقين بإيطاليا

قسنطينة - وصل الخميس إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة ما مجموعه 111 رعية جزائري كانوا عالقين بإيطاليا منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

وقد تم إجلاء هؤلاء الرعايا إلى الوطن على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة روما (إيطاليا) حسب ما تم إيضاحه.

و قد تم استقبال المواطنين الذين تم إجلاؤهم من طرف ممثلي السلطات المحلية وكذا مسؤولي القطاعات المعنية بالتكفل بهم خلال فترة الحجر الصحي المقدرة ب14 يوما ليتم تحويلهم نحو 6 مؤسسات فندقية بولاية قسنطينة و هي الحسين و الخيام بمدينة علي منجلي و "أرك أون سيال" ببلدية الخروب و إيبيس و ماروت و نوفوتيل بعاصمة الولاية حسب المدير المحلي للسياحة والصناعة التقليدية و العمل العائلي نور الدين بونافع.

من جانبه أكد مدير الصحة بالنيابة عديل دعاس بأنه سيتم تسخير ستة (6) فرق طبية لضمان المتابعة اليومية للحالة الصحية للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن خلال فترة الحجر الصحي.

اقرأ أيضا : إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا: وصول 297 مسافر أمس الجمعة للإشارة فقد تمت برمجة رحلتين (2) لإجلاء 272 رعية جزائري من ماليزيا و كذا 286 من مصر نحو ولاية قسنطينة و ذلك خلال يومي 25 و 26 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن هذه العمليات تندرج ضمن برنامج إجلاء 5926 رعية جزائري عالقين في عدة دول أجنبية تمت مباشرته يوم الاثنين المنصرم .