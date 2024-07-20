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بيع الكباش بقسنطينة: ما يقارب 4 آلاف شرطي للسهر على احترام التدابيرالوقائية

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 14:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

قسنطينة- تم تسخير ما يقارب 4 آلاف شرطي بولاية قسنطينة من أجل ضمان احترام التدابير الوقائية من كوفيد-19 خلال عملية بيع الكباش تحسبا لعيد الأضحى حسب ما كشف عنه الخميس رئيس الأمن الولائي مراقب الشرطة رشيد بوتيرة.

و سيسهر عناصر الشرطة الذين تم تسخيرهم على التطبيق الصارم للتدابير الوقائية من فيروس كورونا من طرف المربين و المواطنين حسب ما أوضحه ذات المسؤول خلال لقاء صحفي على هامش الحفل المنظم بمناسبة إحياء الذكرى ال58 لتأسيس الشرطة الجزائرية (22 يوليو).

كما تستهدف العملية محاربة النقاط غير الشرعية لبيع الكباش و كذا الممنوعة بقرار ولائي داخل النسيج الحضري من أجل كبح تفشي الفيروس حسب ما أضافه ذات المسؤول مشيرا إلى أنه تم إطلاق عمليات تحسيسية متعلقة بهذا الموضوع بالتعاون مع المصالح البيطرية و مكاتب النظافة.

و خلال الحفل المنظم بالمصلحة الجهوية للمالية و التجهيز التابعة للأمن الوطني بحضور السلطات المدنية و العسكرية تمت ترقية ما لا يقل عن 206 عنصرا لرتب أعلى.

و شملت الترقية عمداء أوائل للشرطة و محافظي شرطة و مفتشين رئيسيين و محافظين أوائل للشرطة و ملازمين أوائل إضافة إلى أعوان شبيهين حسب ما أوضحه في هذا الصدد الممثل المحلي لهذا السلك الأمني.

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 و تم بذات المناسبة تكريم عناصر الشرطة الذين أبانوا عن احترافية في تأدية مختلف العمليات الشرطية ذات الصلة بمختلف أشكال الجريمة لاسيما مكافحة المخدرات و كذا الذين بذلوا جهودا في إطار مكافحة جائحة كورونا.

كما تمت قراءة رسالة المدير العام للأمن الوطني عند انطلاق الحفل الذي تخلله أيضا تكريم متقاعدين من هذا السلك وعائلات ضحايا إرهاب أيضا.

آخر تعديل على الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 15:20
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بيع الكباش بقسنطينة: ما يقارب 4 آلاف شرطي للسهر على احترام التدابيرالوقائية
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 14:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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